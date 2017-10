Evo asegura que se recuperará el dinero robado a Banco Unión y Entel

El presidente Evo Morales aseguró este viernes que, aunque no será todo, se recuperará del dinero robado al Banco Unión y a la Empresa Nacional de Telecomunicación (Entel) que en la última semana sufrieron la pérdida de millonarias cantidades de recursos económicos.

“Lo que me dijeron del Banco Unión está recuperándose una gran cantidad de recursos económicos. Me ha sorprendido Entel, igualmente se va a recuperar algo, no siempre va a ser todo, pero tienen que ser procesados y castigados”, dijo al respecto el Mandatario.

El caso banco Unión salió a la luz la pasada semana, cuando la justicia detuvo a Juan P. M., que fungía como jefe de Operaciones de la agencia del municipio de Batallas y que ahora guarda detención preventiva, como el principal acusado del desfalco millonario.

Según datos preliminares de la Fiscalía de La Paz, el desfalco llega a 43 millones de bolivianos, mientras la Gerencia del Banco Unión aseguró que son 37 millones.

Sobre el caso de Entel: “Me ha sorprendido Entel, igualmente se va a recuperar algo, no siempre todo, pero tienen que ser procesados y castigados. No se perdona a los corruptos”.

Seis personas robaron 18 cajas de tarjetas de carga de Entel con un valor comercial de 5,4 millones de bolivianos. Dos de los seis malhechores fueron aprehendidos.

SANTA CRUZ/Fides