Concejala Chacón: El Gobierno realiza obras en lugares de riesgo

La concejala Cecilia Chacón advirtió que el enlosetado de algunas vías en la zona de Callapa, que viene realizando el gobierno central a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), pueden poner en riesgo a la población que habita la zona si no se consideran los estudios técnicos realizados por la comuna.

La legisladora cuestionó el uso político de recursos para esta tarea debido a que tras el deslizamiento de febrero del año 2011 en la zona de Callapa, donde varias familias perdieron sus viviendas, se determinó que todo proyecto que se quiera ejecutar en la zona debe ser coordinado previamente con la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR).

“Nos parece que es bienvenida toda inversión que se realiza en el municipio, pero no está siendo coordinada, sobre todo con la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, no se está tomando en cuenta los criterios técnicos, puede ser un desperdicio de dinero, puede poner en riesgo a la población que habita en la zona, y sería un uso político inadecuado de fondos públicos que están destinados sobre todo a mejorar la calidad de la vida del gente y no ponerla en riesgo”, manifestó la autoridad.

Según se anunció, la inversión del enlosetado de este tramo de la avenida La Paz de aproximadamente 800 metros de largo, sumaría a un millón de bolivianos.

LA PAZ/Con datos de HCM