Agustín Laje y Nicolás Marquez: “La nueva izquierda quiere secuestrar la cultura”

Agustín Laje y Nicolás Marquez son dos escritores y ensayistas argentinos autores de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda: Ideología de género o subversión cultural”. Ambos autores fueron invitados al Café de la Mañana del Grupo Fides.

El argumento inicial de los autores establece que la “nueva izquierda”, en la década de 1960, deja de contar con el obrero como sujeto de lucha. Ahora, en cambio, el obrero tiene muchos bienes materiales que perder, por lo tanto, la izquierda ya no se enfoca en atacar “la estructura económica de la sociedad”, sino “la superestructura de la sociedad, es decir, la cultura”.

Laje señaló que a partir del 1948 —en pleno auge de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial— nace la ideología de género en la cabeza de Simone de Beauvoir, en su libro ‘El segundo sexo’, con una frase que dice: “No se nace mujer, llega una a serlo”.

Y explica: “Esta tesis va a empezar a exacerbarse, van a venir otras autoras como Monique Wittig (escritora francesa y teórica feminista) que va a exclamar ‘la mujer en verdad no existe’ o como Judith Butler (filósofa, autora de ‘El género en disputa’), la última teórica más importante, que va a exclamar ‘el sexo en verdad siempre fue género’. Es decir, el sexo en verdad siempre fue género”.

“Es decir —concluye— ahora la sexualidad pasa a ser solo una cuestión de cultura, no de naturaleza”.

Dicho de un modo simple

“El Libro Negro de la Nueva Izquierda” postula que la izquierda ya ha dejado su lucha económica y se enfoca ahora en una lucha cultural para no perder poder, bajo “banderas” como el “igualitarismo”, la “inclusión”, la “diversidad” y los “derechos de las minorías”, que, según describen en su libro, son “caretas de la ideología de género”.

De esta forma, se afirma en este libro, la izquierda lo que busca es “dominar la academia, hegemonizar la literatura, monopolizar las artes, manipular los modos del habla, modificar hábitos e influir en los medios de comunicación”.

“La nueva izquierda no busca más secuestrar empresarios sino el sentido común; no persigue tomar una fábrica sino la cátedra, y no se trata de confiscar cuentas bancarias sino la manera de pensar” indicó Laje.

Para hacer una diferencia de la izquierda Marxista con la nueva izquierda, Laje anotó que antes estructuraba su estrategia en la lucha de clases, y hoy su lucha es cultural. En ese punto destaca la “ideología de género” como una de sus armas más potentes. Dice que la antigua izquierda apuntaba a la clase obrera y la de hoy al feminismo, el indigenismo, ecologismo, a los grupos GLBT.

Añadió que a la izquierda se la juzga por sus pretensiones, no por lo que ha hecho: “Al Che Guevara, que era un criminal, no se lo juzga por la cantidad de gente que mató, sino porque entregó su vida para salvar a los pobres del mundo aunque no haya logrado convencer a un solo campesino…”, explicó Márquez, quien agregó que con los actores de derecha la realidad es distinta, pues hay una especie de indulgencia en función a donde se esté parado ideológicamente.

Como ejemplo mencionó al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien guarda prisión (reconoce errores u horrores de su actuación aunque afirma no le hizo mal a Perú), mientras “cualquier dictador del socialismo del siglo XXI se la pasa coleccionando honoris causa en todas las universidades del occidente”.

Laje aseguró que en la nueva izquierda no hay un proyecto concreto. Que ofrece una destrucción de lo que existe y sobre esa destrucción después se verá qué se construye.

¿Quiénes son sus autores?

Nicolás Marquez es un escritor argentino, residente de la ciudad costera de Mar del Plata. Es también autor del libro ‘El Canalla: la verdadera historia del Che’, en el que, según dice, “derriba el mito del Ché”.

Márquez también es director de una página web llamada Prensa Republicana en el que escribe artículos como ‘¿Por qué la izquierda promueve el homosexualismo?’.

Agustín Laje es un cientista político argentino, que ha provocado polémica por defender su punto de vista en Argentina y manifestarse en contra del ‘Tetazo’, evento en el que un grupo de mujeres mostraron sus senos para exigir que se legalice el topless en Argentina. Sin embargo, fueron expulsadas por la Policía.

Ambos autores, como queda en evidencia, tienen un pensamiento en común, y están dispuestos a discutir sobre el tema. El jueves 12 de octubre darán una conferencia en la Universidad Católica Boliviana (UCB) a las 15.00.

