Madre busca a sus hijas que la abandonaron

La Unidad del Adulto Mayor de la Alcaldía de El Alto, pide ayuda a la población para encontrar a los familiares de la señora Luz Eugenia Medrano Rada de 67 años de edad, quien se encuentra alojada en la casa de una amiga suya.

“Vengo a hacer un llamado a mis hijas, ya que hace tres años que no sé nada de ellas. Yo estoy muy delicada de salud, quisiera que se toquen el corazón y ese amor de hija a madre como yo las quiero y adoro a mis hijas, quisiera que se ocupen de mí el poco tiempo que voy a vivir, no quiero que me alejen de mis nietos y nietas”, afirmó la adulta mayor en medio de lágrimas.

De acuerdo con la declaración de Luz Eugenia, sus hijas se llaman Vanesa Shirley Herbas Medrano y Carol Heydi Herbas Medrano. La señora es una persona con discapacidad, no vidente, presuntamente vive en la zona de Pampahasi.

“Hemos recepcionado el caso de la señora ya que hace tres años habría vivido en el hogar Rosaura Campos y este año nos hemos enterado que estaba en el Refugio para Víctimas de Maltrato, sin embargo, la señora está sumamente lúcida no quiere ir a otro hogar, al contrario quiere ir a la casa de las dos hijas. Lamentablemente no podemos dar con la ubicación”, afirmó la responsable del Programa de Defensa y Restitución de Derechos de las y los Adultos Mayores, Braulia López.

