En medio de trifulcas el Tigre se impone a Wilstermann

Cuando todo parecía que sería una fiesta deportiva, un grupo de gente inadaptada empaño el partido entre los equipos de Wilstermann y The Strongest que finalizó con el resultado a favor de la visita (1-2). El encuentro que correspondió a la décima primera fecha del Campeonato Clausura se jugó el domingo en el estadio Municipal, de Sacaba (Cochabamba) donde después de más de 10 minutos de suspensión el cotejo volvió a la escena.

Las previsiones que tomaron los directivos del club aviador junto a los miembros del orden no fueron suficientes, además el desorden también les jugó una mala pasada, los problemas se presentaron desde el ingreso al escenario deportivo, los hinchas fueron colocados muy cerca entre uno y otro, además muchos aficionados se quedaron fuera porque el estadio que estaba lleno, las entradas se vendieron hasta el sábado, algunos espectadores se quejaron que fueron hasta golpeados por algunos policías, denunciaron que hubo excesos.

Pese a todo el cotejo comenzó a jugarse, los problemas fuera del escenario deportivo parecía que se habían solucionados.

La primera llamada de atención en el plantel fue la de los rojos, los ataques comenzaron en el sector aviadora pues no estaban dispuestos a resignar espacios en la tabla de posiciones, también es verdad que se enfrentaron ante un plantel que tenía la misma ambición, el cotejo era cada vez más fuerte, cada uno intentó marcar la diferencia.

Los rojos fueron los que más llegaron al arco de los atigrados en ese intento los visitantes en el afán de despejar el balón comenten falta en el área de peligro, el árbitro Joaquín Antequera estaba cerca y señala el punto del penal, rápidamente Rudy Cardozo (del aviador) se para frente a la pelota observa el arco que era custodiado por Daniel Vaca, el jugador del elenco local levanta la mirada y con firmeza manda el balón al fondo del arco, era el primer gol del compromiso que llegó en el minuto 38.

Antes que finalice el primer tiempo Pablo Escobar, de The Strongest convierte un golazo, el jugador se para frente a la pelota observa el arco y la envía directo a las redes, cerca estaban Diego Bejarano para el cabezazo pero no la tocaron, el tanto del empate llegó a los 49 minuto del cotejo con el que finaliza el primer tiempo.

En la segunda etapa, cuando se jugaba el minuto 7´ (52´) caen petardos dentro del campo de juego, los jugadores de ambos bandos son afectados, algunos retornan a los camarines otros se quedaron en espera de que las aguas se calmen, pues el problema se inició desde fuera del estadio Municipal, la policía interviene rápidamente y se produce un amague de enfrentamiento, el cotejo se había suspendido por más de 10 minutos.

Después que retornó la calma el partido continúo, en una jugada de pelota parada el jugador Fernando Marteli, de The Strongest convierte un golazo, el jugador toma impulso y remata directo al arco donde nada puede hacer el arquero Raúl Olivares, era el 1 a 2 que sorprende a los rojos (minuto 85´). Esa conquista desubica al aviador que intenta igualar en el marcador, pero se quedaron con las manos vacías y con 20 puntos lo que los bajó al segundo escalón del tablero del Campeonato Clausura del que ahora Bolívar es líder con 23.

Mientras transcurrían los minutos la iluminación en el campo deportivo no era de las mejores, pese a ello el partido continuó. Tanto Wilstermann en The Strongest hubo expulsados los jugadores Alex Da Silva (a los 48´) y Edward Zenteno (95´) de los locales, mientras que Gabriel Valverde (46´), le hicieron un flaco favor a sus equipos.

los jugadores de ambos elencos estaban concentrados en sus objetivos, cada uno expuso su propuesta futbolística ante el respaldo de las dos parcialidades que lograron ingresar al escenario deportivo.

COCHABAMBA/APG