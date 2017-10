Montaño: Mesa debe escoger la candidatura o la vocería

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que Carlos Mesa tendrá que escoger si va una candidatura para las siguientes elecciones o continuará con la vocería de la demanda marítima.

“Mientras el señor Carlos Mesa no asuma una postura personal de decisión de postularse a alguna candidatura, la vocería podrá llevarse a adelante, si él define optar por una decisión personal de una candidatura pues bueno tendrá que escoger a que y decirlo claramente al país, a que le va apostar si a una candidatura a una vocería”, dijo Montaño.

Además la presidenta de la Cámara de Diputados, recomendó a Mesa que revise las encuestas. “Yo le recomendaría que revise las encuestas que salieron en una revista nacional y que tomen su decisión, y tiene toda la libertad de hacerlo”.

Mientras el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que al momento no tuvo ninguna observación al trabajo que viene realizando Mesa y coincide con Montaño en que algún momento tendrá que optar por ser candidato o seguir con la vocería.

“Yo creo que no hubo una observación puntual a su trabajo, coincido y reitero que llegará un momento que si el señor Mesa opta por ser candidato seguramente tendrá que dejar la función de vocero, mientras tanto nosotros no tenemos mayores observaciones en su trabajo, yo sigo creyendo que es un buen vocero, entonces no hay mayor observación a su desempeño”, dijo Gonzales.

