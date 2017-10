Evo afirma que el segundo aguinaldo será pagado en 2018

El presidente Evo Morales dijo el martes que el segundo aguinaldo recién se pagará en 2018 si se llega al crecimiento del 4,5 por ciento y descartó que el benéfico se pagado en la gestión 2017.

“Cuando (la economía) crece sobre 4.5%, todos los trabajadores doble aguinaldo; por ahora nos afectó el precio del petróleo, el año pasado, este año. Casi estoy seguro, tal vez esta vez no lleguemos, el próximo año estoy casi seguro otra vez vamos a crecer 4.5%, por tanto habrá doble aguinaldo. ¡Ojalá sea ahora, ojala el precio suba!”, declaró en medio de aplausos de los asistentes a la entrega de computadoras a estudiantes de secundaria.

“Todos quisiéramos, yo también quisiera tener doble aguinaldo, quién no, pero también nuestra obligación es cuidar la economía. Si no crece, como dice nuestras abuelas y abuelos, apretarse el cinturón, si no crece la economía; si crece hay que distribuir, nuestra política es redistribución de la riqueza, y esto es la plata del pueblo”, añadió.

Morales destacó la importancia de la nacionalización en la buena salud de la que goza la economía nacional, que permite la atención de las demandas de los sectores sociales, y recordó fechas históricas relacionadas con el tema.

SANTA CRUZ/Con datos de BTV