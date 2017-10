Evo dice que las universidades publicas son “centros de perversión”

El presidente Evo Morales aseguró el miércoles que algunas universidades públicas del país se convirtieron en “centros de perversión” por la cantidad de borracheras que se registran en esas casas de estudio.

“Algunas universidades públicas son como un centro de perversión, lamento mucho decirlo y esto lo conocen algunos rectores con los que he hablado”, afirmó Morales, durante la inauguración del nuevo edificio del Ministerio de Educación en La Paz.

Por eso algunos padres de familia no quieren mandar a sus hijos a estudiar a esas universidades, afirmó el Mandatario.

“Los compañeros me dicen: “hermano Presidente recomiéndeme dónde debo llevar a mi hijo a la universidad”; y yo les digo a la UTO, San Simón, UMSA; y me responden no, no y no, no quieren llevar a esas universidades, porque (dicen que hay mucha) borrachera y perversión, (entonces) los padres y madres saben”, destacó el Presidente.

Asimismo señaló que en los nuevos institutos tecnológicos se registra similar situación e incluso en las universidades indígenas.

Pidió mayor control de parte de las autoridades de educación y la elaboración de reglamento interno de funcionamiento de esas instituciones.

LA PAZ/Agencias