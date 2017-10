Nicolás Maduro le declara la guerra a Instagram y Facebook

En conferencia de prensa con medios internacionales, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se quejó de la supuesta censura en Facebook e Instagram. Maduro pidió reunirse con los directores de la empresa en el país y aseguró que la nación se encuentra en una “nueva guerra” que “más temprano que tarde” ganará.

“Yo quiero citar a los responsables de Instagram, porque ¿por qué nos vetan?, ¿por qué vetan al presidente?”, reclamó Maduro ante medios de comunicación. Explicó que al publicar en las redes sociales videos de “información relevante” la red social no le permite publicitarlos, sin embargo, él sí recibe publicidad de otras cuentas.

“Plomo, plomo, plomo y no me puedo defender”, exclamó. “Y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no les lleguen mis videos o mi verdad”.

El presidente de Venezuela aseguró que esa es una “nueva guerra” que el país enfrenta y que es su deber como gobernante defender al pueblo. Pidió a su vicepresidente, Tareck El Aissami, investigar quiénes son los directivos de las redes sociales para citarlos y aseguró que la próxima semana tienen “una sorpresita preparada”.

Esta no es la primera vez que el presidente de Venezuela se queja del manejo de las redes sociales en su país y la supuesta censura hacia su persona. El fin de semana en un evento con empleados de las empresas de telecomunicación estatal, Maduro también denunció la censura en estas plataformas.

“Me tienen vetado en Facebook, en Twitter, en Instagram, utilizan esas herramientas solo para destruir la revolución, se las facilitan, se las regalan [a la oposición], pero para transmitir el mensaje de la revolución, de la patria, de la independencia, del socialismo,no estamos vetados.”, explicó

Días antes, Maduro presentó la Ley Contra los Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia ante la Asamblea Nacional Constituyente la cual se ocuparía, entre otras cosas, de los contenidos que se escriben y comparten en las redes sociales.

CARACAS, VENEZUELA/Agencias