Suspenden el sorteo de la Lotería en Oruro por robo de billetes

La directora ejecutiva de Lotería Nacional, Rossio Pimentel, informó el lunes que esa entidad determinó suspender el sorteo regional denominado “Fundación de Oruro”, que debía efectuarse el 31 de octubre, por la sustracción 1.350 billetes.

“Estamos suspendiendo el sorteo de mañana 31 que se estaba plasmando como un homenaje al aniversario de la Fundación de Oruro, debido a que hemos sido objeto de un robo de billetes”, dijo en conferencia de prensa.

Informó que el robo de 1.350 billetes de lotería se habría registrado el pasado 18 de octubre y pese a la denuncia, a la fecha, no se dio con los autores ni se recuperó el material. Además, dijo que no se pudo determinar la totalidad de los números sustraídos, solo una parte, y “en esas condiciones no se llevará a cabo por la seguridad de todos”.

Indicó que la denuncia también fue enviada a la Autoridad del Juego (AJ) y se aguarda el pronunciamiento de esa entidad estatal.

Pimentel anunció que dicho sorteo será repuesto para el próximo 24 de noviembre y se denominará “Gracias Oruro”.

Para ese nuevo sorteo, dijo que los 17.000 billetes que fueron adquiridos por la ciudadanía serán cambiados por el nuevo, para garantizar la transparencia y seguridad de la institución.

ORURO