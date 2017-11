Interpol – Bolivia, esta impedida de detener al hijo de Directora de Migración

El director nacional de Interpol, Raúl Herbas, indicó instancia policial está “atada de manos” para cumplir con la orden de detención de Nicolas Ortiz Estensoro (23), hijo de la Directora de Migración, Cosset Estenssoro, por no existir proceso judicial en Bolivia. El boliviano es acusado de delitos sexuales en el estado de Pensilvania de Estados Unidos.

“Nosotros estamos atados de manos y no podemos hacer nada justamente porque no está judicializado en nuestro país, o sea que no tenemos el convenio correspondiente a nivel internacional”, manifestó.

El policía reiteró que Ortiz Estensoro, no puede ser detenido pese a estar con el “sello rojo” del organismo anticriminal mundial.

Herbas indicó que la notificación ya está en el país, pero no puede ser cumplida hasta que la Cancillería diga que la justicia estadounidense ha cumplido con todos los requisitos que piden las leyes bolivianas.

Cosset Estensoro afirmó el martes que las autoridades judiciales estadounidenses conocen el lugar de residencia de su hijo y le permiten defenderse desde Bolivia.

LA PAZ/Fides