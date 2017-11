Bolívar quiere ampliar su diferencia en la fecha 15 de la Liga

Debido a las posiciones de uno y otro, además de los objetivos que persiguen los equipos profesionales, a partir de la décima quinta fecha los partidos del Campeonato Clausura se jugarán la rojo vivo, pues cada elenco no querrá dar tregua en su cancha y fuera de ella. El tablero está peleado las diferencias en unidades no son amplias.

Bolívar lidera el campeonato con 29 puntos, pero muy cerca está Wilstermann con 26, entra en la pelea The Strongest que sumó 24, los tres equipos no quieren soltar esos lugares, al contario los dos últimos buscarán alcanzar al líder. Pero no son los únicos que buscan ese propósito, está Blooming con 23, Oriente Petrolero con 21.

Más abajo se ubica Real Potosí con 20, en tanto que San José y Petrolero sumaron a 19 puntos, Universitario y Sport Boys sumaron a 15. En tanto que Guabirá es penúltimo con 14, en el fondo se ubica Nacional Potosí con 8. Esas puntuaciones permiten adelantar que entre sábado y domingo se jugarán encuentros complicados.

La fecha se inicia el día sábado en la ciudad de Oruro donde San José recibirá la visita de Petrolero, el encuentro está pactado para las 15.00 en el estadio Jesús Bermúdez, ambos equipos llegarán al juego con el fin de reivindicarse con sus hinchadas, pues en la fecha décima cuarta cayeron ante Blooming y Bolívar de manera respectiva.

Mientras que en la ciudad de La Paz el elenco de The Strongest enfrentará al colero del campeonato, Nacional Potosí, el encuentro se disputará a partir de las 17.15 en el estadio Hernando Siles, de La Paz. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar o sumar, los tigres aseguraron que en La Paz no darán espacio al rival.

La décima quinta fecha continuará el día domingo, en Warnes en el estadio Samuel Vaca Jiménez se enfrentarán Sport Boys con Guabirá desde las 15.00, en este encuentro debutará el técnico Marcos Rodolfo Ferrufino a la cabeza del Toro, para el orureño no es la primera vez que dirige un plantel profesional, en las pasadas temporadas estuvo vinculados a los equipos potosino como San José, entre otros.

En el mismo horario (15.00) el elenco de Real Potosí jugará con Universitario en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, los dos equipos quieren la victoria, en el caso de la visita será el segundo encuentro al mando de Oscar Sanz, quien dijo que el plantel llegará ambicioso con el fin de sumar en territorio ajeno.

A las 17.15 en el estadio Municipal, de Sacaba se enfrentarán los equipos de Wilstermann y Bolívar, ese partido será uno de los más complicado de la fecha, no sólo por la posición que ocupa uno y otro equipo, también por el historial de estos encuentros que generalmente son observados con el Jesús en la boca, más aún cuando ambos lidian por el primer puesto del tablero del Clausura.

La fecha se completará desde las 19.30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz donde en escenario lleno se enfrentarán Blooming con Oriente Petrolero, será el clásico cruceño número 180, para ese encuentro los celestes (dueños de la fecha) toman sus previsiones, desde la seguridad dentro y fuera del escenario deportivo, la coordinación la realizan con el Sedede de esta ciudad.

LA PAZ/APG