El Tigre cada vez más cerca de la punta

Con una victoria sobre Nacional Potosí (2-1) el plantel de The Strongest se acerca más al puntero del Campeonato Clausura (Bolívar). El partido entre atigrados y la banda roja se jugó el sábado en el estadio Hernando Siles, de La Paz y correspondió a la décima quinta fecha en el que los locales hundieron más a los visitantes.

Para el plantel potosino era más que urgente la suma de puntos considerando que es último en el tablero con apenas ocho puntos, esa posición -por el momento- lo sentencia en la zona roja del que quiere escapar pero no encuentra el camino, prueba de ello es que en 15 fechas apenas pudo ganar en dos ocasiones, al parecer el cambio de técnicos tampoco fue favorable. Pero también es verdad que en el tablero general podría alcanzar un premio internacional.

Entre tanto los atigrados en el primer tiempo cometieron errores del que intentaron recuperarse en la segunda etapa, el equipo no está fino pero los goles que anota le sirve para sumar puntos y acercarse al primer puesto en el que la diferencia de unidades ya no es mucha con Bolívar, aunque su clásico adversario recién jugará el domingo con Wilstermann.

Las primeras acciones del encuentro se jugaron en ambos terrenos, el plantel potosino mostró mejor rendimiento futbolístico, rearmó sus líneas para evitar cualquier llegada del local, pero la estantería comenzó a caer cuando llegó el primer gol de los atigrados, los jugadores visitantes trataron de frenar a los dueños de casa pero no fue posible.

The Strongest se puso en ventaja en el minuto 23 con un gol de buena factura de Raúl Castro, la jugada fue rápida, Pablo Moreira ingresa con peligro observa en buena posición al defensor, el jugador de 30 metros aproximadamente remata directo al arco y hasta se dio tiempo para acomodarse, la pelota se meta al fondo del arco, era el 1 a 0 parcial.

Con la mínima diferencia a favor de los atigrados finaliza el primer tiempo del encuentro, para la segunda etapa el técnico de Nacional Potosí, Ángel Pérez realiza dos cambios importantes, el ingreso de Víctor Herrero y Aldo Paniagua le da la fuerza que esperaba el entrenador, el equipo comienza a presionar hasta que en el minuto 49, el recién ingresado (Paniagua) convierte el tanto con un remate que dejó mal parado al arquero Vaca, fue un golazo.

El 1 a 1 permite la reacción de los atigrados cuya propuesta futbolística no termina de convencer, pues los errores que cometió no ayudó que la diferencia sea mayor, en los últimos minutos fueron arrinconados por los visitantes, pese a ello los tigres consiguen sumar los tres puntos que buscaron, más allá que sea merecido o no.

La segunda conquista de los atigrados fue convertido por Alejandro Chumacero, el jugador aprovecha un rebote y remata directo al arco en el minuto 61, después de la conquista los atigrados cometieron una lluvia de errores que no fueron bien percibidos por los hinchas quienes no se guardaron nada y gritaron “fuera Farías”, pues el juego del Tigre simplemente no les convenció.

