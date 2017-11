Wilstermann empata con Bolívar, pero…

Con un grueso error que les costará los puntos en mesa, el plantel de Wilstermann empató con Bolívar a dos tantos por lado (2-2) en el estadio Municipal, de Sacaba (Cochabamba), donde en el minuto 70 se encendieron las alarmas debido a que el técnico del aviador, Roberto Mosquera ordenó un segundo cambio y dispuso cinco extranjeros en el campo de juego.

Fue una faena complicada para los rojos, pese a que comenzaron el partido ganando apenas comenzó el cotejo, la noche de les vino encima no sólo por el tema futbolístico, también por un error garrafal del cuerpo técnico que no se dio cuenta que en cancha ya jugaban cuatro extranjeros como establece el reglamento, apenas se dieron cuenta las discusiones entre uno y otro miembro del cuerpo técnico no se dejó esperar.

Hasta el minuto 70 estaban dentro del terreno el arquero Raúl Olivares (Chile), los jugadores Alex Sandro Da Silva y Serginho (Brasil) y Cristian Chávez (Argentina), el técnico dispuso el ingreso de otro brasileño Carlinho quien ingresó sin que el cuerpo técnico se dé cuenta del error, pero el jugador ya estaba dentro del campo de juego y la reglamentación es clara, sólo se permite cuatro extranjeros en cancha y por equipo.

Este error en la décima quinta fecha del Campeonato Clausura al parecer fue la gota que rebaso el vaso, el técnico ya no cuenta con el respaldo de toda la dirigencia aviadora, al contrario unos pidieron que renuncie, la determinación seguramente se conocerá en las siguientes horas. Lo cierto es que los rojos perderán puntos en mesa, los que serán sumados al plantel impugnador.

El partido. Apenas comenzó el compromiso cuando los rojos se fueron a la carga en contra de Bolívar, el jugador Serginho se encarga de bañar con un balde de agua fría a los celestes, el brasileño ingresa rápidamente aprovechando la distracción de los defensores y anota el primer tanto cuando se jugaba el segundo 56 (primer minuto para las planillas).

La conquista parecía que derribaría la estantería de los celestes, pero no fue así, Bolívar mostró dentro del terreno de juego que cuenta con un grupo de jugadores concentrados en el partido y muchas individualidades, eso dejó en evidencia cuando en el minuto siete el jugador Gastón Sirino que pelea por la pelota y no duda en enviar el balón al fondo del arco y con argumentos propios (minuto siete).

Dos minutos después Sirino una vez más toma el mando tras una salida rápida convierte el 1-2 (minuto 9), ese gol desubicó a toda la defensa aviadora, el arquero estaba adelantado así que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco, era la tarde del jugador quien celebró con todo ambas conquistas.

El encuentro se jugaba al rojo vivo, en el minuto 34 el árbitro orureño Gery Vargas de buen rendimiento, señala la pena máxima, el jugador Rudy Cardozo, de Wilstermann pide la pelota y lo coloca en el punto penal, levanta la cabeza remata, pero estaba atento el golero Matías Dituro para evitar la conquista, detiene la pelota con lo que el marcador adverso se mantiene.

Los minutos transcurrían, ya en el segundo tiempo, cuando todo hacía parecer que el cotejo finalizaría a favor de Bolívar el jugador se los locales Cristian Chávez pelea por la pelota ingresa con peligro y anota en el minuto 80, fue un gol de buena factura que sorprende a la defensa celeste. Con el 2 a 2 finaliza el encuentro y a la espera que la impugnación de Bolívar sea oficial en el tiempo establecido.

COCHABAMBA/APG