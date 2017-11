Padre de Pablo Ramos asegura que su hijo no es narcotraficante sino consumidor

Carlos Ramos, padre de Pablo Ramos, presidente y propietario del club deportivo Real América de Santa Cruz, detenido en el penal de Palmasola por asistencia familiar y presunto tráfico de drogas aclaró que su hijo no tuvo ni tiene relación con actividades ilícitas sin embargo reconoció que consume sustancias controladas desde hacer varios años.

“Pablo no hace lavado de dinero, sensiblemente y a muy dolor nuestro él es consumidor”, dijo Carlos Ramos según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

En criterio del progenitor, a su hijo le han encontrado “un minúsculo componente de droga para el consumo” y por este hecho se lo involucra en el tráfico de sustancias controladas.

“Han hecho requisa en cinco viviendas nuestras, no han encontrado nada, se han llevado mi computadora, mis documentos, no han encontrado nada, y en el vehículo que encontraron no había doble fondo, no hay comprador, no hay vendedor, no hay almacén, no hay transporte, no hay nada porque no existe”, explicó.

Carlos Ramos cree que este caso está siendo manejado políticamente por ello anticipa una defensa de su hijo en estrados judiciales.

Por su parte, Mary Peredo, abogada defensora de Pablo Ramos, quien también fue candidato por el MAS, cuestionó la reactivación de la imputación por supuesto tráfico de sustancias controladas, proceso cerrado el 2014, en aquel año se encontró en su vehículo 14 gramos de cocaína y cuatro gramos de marihuana.

SANTA CRUZ/Fides

GMR-PC