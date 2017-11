Rafael Quispe: Quiroga, Mesa y Doria Medina de “opositores de escritorio”

El diputado de la opositor Rafael Quispe, calificó el lunes a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y al líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de “opositores de escritorio”.

“Hay dos tipos de oposición, la oposición de escritorio que son los que tuitean y hacen conferencias, y los opositores del pueblo que incluso hablan aimara, como yo”, indicó a los periodistas.

Quispe realizó esa declaración consultado sobre las campañas electorales que realizan algunos políticos del país.

“Ese tipo de opositores que seguirán tuiteando, a ellos la gente no los va a valorar, porque si quieren hacer campaña el 2019 tienen que salir a las calles”, agregó.

Los políticos opositores “del pueblo”, dijo que son aquellos que están con la gente y saben lo que necesita.

“Donde yo voy está clara la posición, dijo no a la repostulación de Evo Morales, pero también dice no a Samuel Doria Medina, no a Tuto Quiroga”, señaló.

Por su parte, el jefe de la bancada de UD en el Senado, Edwin Rodríguez, dijo que la posición de Quispe es “cierta” porque la política de hoy en día requiere de un “programa serio” y una propuesta que vaya en concomitancia con la gente.

“La población no quiere que vuelvan los neoliberales, que el Gobierno no sea para el provecho de unos cuantos empresarios oligarcas del país, como antes, lo que quiere es un proyecto sólido”, mencionó.

LA PAZ/Tomado de ABI