Evo: No me temblará la mano para expulsar al Encargado de Negocios de EEUU

El presidente Evo Morales, sostuvo el martes, que si el encargado de negocios de la embajada de Estado Unidos sigue “conspirando” junto a la derecha boliviana, contra su gobierno lo expulsará como lo hizo en el pasado con el embajador en 2008.

“Desde la embajada de Estados Unidos están planificando como atacar al Gobierno con temas de corrupción y el narcotráfico, la derecha no tiene ni idea de cómo atacarnos, por eso se lo planifican. Si siguen planificando, no me temblaría la mano para expulsar nuevamente al encargado de negocios de EEUU”, dijo Morales en la entrega de una unidad educativa en la población potosina de Llallagua.

Dijo que desde la legación estadounidense se da apoyo e insumos a la oposición de “derecha para atacar a su gobierno.

Después agregó: “Somos dignos somos un país con soberanía, nos dejaron un país mendigo, nosotros lo levantamos y ahora es digno”.

El embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg fue expulsado de Bolivia el 11 de septiembre de 2008 acusado de conspirar contra el Gobierno y apoyar a los movimientos regionales que se oponían a Evo Morales.

“Sin miedo a nadie, sin miedo al imperio, hoy delante del pueblo boliviano declaro al señor Goldberg persona no grata”, dijo Morales en oportunidad de expulsar al representante diplomático estadounidense.

Morales amenazó con expulsar al Encargado de Negocios de Estados Unidos en febrero de 2016, porque según el Mandatario estuvieron apoyando a Gabriela Zapata con abogados y con financiamiento.

