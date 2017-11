Postergan declaración de Juan Pari por problemas de salud

Juan Franz Pari, el principal acusado del desfalco de 37,6 millones bolivianos en el Banco Unión postergó su declaración ampliatoria ante la Fiscalía a raíz de un percance en su estado de salud según informó su abogado Marcelo Guerra.

“No, no, se ha puesto mal y no ha declarado, se va reprogramar su declaración (…) No ha declarado nada”, dijo Guerra según un reporte de radio Fides.

Luego de estar más de tres horas a puertas cerradas en un ambiente de la Fiscalía de La Paz dejó el lugar, esta mañana, sin haber ampliado su declaración inicial y retornó al penal de máxima seguridad Chonchocoro.

Pari a quien se le vio con el rostro deprimido y visiblemente afectado había pedido ampliar su declaración inicial para deslindar de responsabilidad a su familia que se vio involucrada en el desfalco, además de hacer nuevas revelaciones en el caso.

Su abogado quien salió prácticamente corriendo del Ministerio Público y tras ser abordado por los periodistas dijo escuetamente que Juan Pari está enfermo y que reprogramarán su declaración informativa ante la Fiscalía.

Pari está detenido en Conchocoro de La Paz desde finales del mes de septiembre.

LA PAZ/Fides

GMR-AP