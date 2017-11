Evo: Exembajadores de EEUU evitaron juicio a Sánchez de Lozada

El presidente Evo Morales recordó el viernes que un día como hoy en 2008 un grupo de ex embajadores de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia presionaron a la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, para evitar un juicio contra el ex mandatario boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, por el genocidio y hechos luctuosos de 2003.

“Como hoy, en 2008, se dio a conocer que exembajadores de EEUU en Bolivia, mediante carta, presionaron a la Secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, para evitar extradición y juicio de Goni por el genocidio cometido en 2003″, escribió en su cuenta en Twitter.

Una carta reveló que 13 ex embajadores y ex altos cargos del Departamento de Estado abogaron por Sánchez de Lozada y exigieron a Rice que pida a un juez federal que desestime una demanda civil interpuesta en EEUU por familiares de las víctimas contra el ex mandatario, que huyó de Bolivia tras la represión militar y masacre de más de 60 personas en protestas contra su gobierno.

Esa carta fue firmada por los ex embajadores estadounidenses en Bolivia David Greenlee, Edwin Corr, Robert Gelbard, Curtis Kamman y Manuel Rocha.

Además de los ex secretarios Adjuntos para Asuntos Latinoamericanos, Jeffrey Davidow, Otto Reich, Peter Romero, Alexander Watson y Roger Noriega.

También la suscribieron John Maisto y Harriet Babbitt, ex embajadores ante la Organización de Estados Americanos, y Arturo Valenzuela, exsubsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos.

LA PAZ/Tomado de ABI