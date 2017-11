Wilstermann y The Strongest a la caza de Bolívar

Los planteles de Wilstermann y The Strongest están en la búsqueda de alcanzar el primer puesto de la tabla de posiciones del que por el momento Bolívar es dueño con una diferencia de puntos que no le garantiza ser inamovible en ese lugar, pero también es verdad que no está entre sus propósitos dejar terreno para sus inmediatos perseguidores.

Los celestes paceños sumaron 30 puntos, en tanto que el aviador y atigrado tienen a 27 en ese orden los dos completan el segundo y tercer puesto del tablero, pero más abajo está Blooming con 24, Oriente Petrolero y San José sumaron a 22, Real Potosí acumuló 21, Petrolero 19, Universitario y Sport Boys a 16, Guabirá 15 y Nacional Potosí 8.

Con esas posiciones este fin de semana cada uno de los equipos intentará mejorar su lugar, por lo que en la décima sexta fecha no habrá tregua, los jugadores de los 12 equipos profesionales saben que el torneo ya ingresó a la recta final y no hay margen para el error, pues la factura sería muy elevada y complicada de pagar.

Pero esta fecha también tendrá otro aditamento, oficialmente Álvaro Guillermo Peña, debutará como director técnico de Wilstermann, el ex jugador asumió el cargo el jueves, el fierro caliente que le tocó no es nada fácil, por muchos factores, los jugadores se recuperan de una mal día que tuvieron el pasado domingo y que derivará en la pérdida de puntos en mesa.

El ahora ex técnico Roberto Mosquera cometió un grosero error al colocar un quinto extranjero en chanca en el partido que perdían contra Bolívar (finalmente terminó igualado 2-2), gran traspié ya que le costó el cargo, aunque dijo que se va por la puerta, después de tener un impase con una reducida hinchada, actitud que fue descalificada.

Con esos antecedentes este fin de semana se jugará la décima sexta fecha, el sábado en la población de Yacuiba, el elenco de Petrolero rivalizará contra The Strongest en el estadio Ovidio Messa (Provincial), en los días que se fueron en el plantel local se presentó un conflicto interno, el técnico Oscar Garvizú renunció a su cargo esa posición no fue aceptada y finalmente determinó su continuidad.

También el sábado el elenco de Universitario jugará con Sport Boys a partir de las 17.15, para la ocasión los directivos dispondrán la venta de más de 10 mil entradas. Entre tanto para el domingo pactaron cuatro encuentros, el primero se jugará en Montero entre los equipos de Guabirá y Blooming a partir de las 15.00.

Entre tanto en la ciudad de La Paz el elenco de Bolívar enfrenta a Real Potosí a las 16.00, para los celestes paceños ese cotejo es complicado. En la ciudad de la Villa Imperial el elenco de Nacional Potosí jugará contra Wilstermann desde las 17.15, los aviadores intentarán alzar vuelo después del empate que sufrieron en su casa contra los celestes paceños.

La fecha se completa con otro encuentro con pronóstico reservado, jugarán los elencos de Oriente Petrolero y San José desde las 19.30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz. Para los dos tampoco hay margen para el error.

