Adolfo Chávez no retornara al país a pesar del fallo del Tribunal Constitucional

El exdirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Lázaro Tacó, aseguró el lunes a Radio Fides Santa Cruz que el exrepresentante indígena Adolfo Chávez no retornará al país a pesar del fallo del Tribunal Constitucional que declara procedente el amparo a su favor y por el contrario le sugiere adjuntar esta resolución a la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Al no haber estado de derecho en nuestro país, don Adolfo Chávez al saber que no se respeta los derechos constitucionales entonces él no va retornas a nuestro país, lo que tiene que hacer don Adolfo Chávez con este fallo constitucional es elevar a la CIDH para que también a nivel internacional conozcan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el caso específico de don Adolfo, por lo tanto él no retornará por el momento al país”, indicó.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró procedente el amparo constitucional a favor de Adolfo Chávez y estableció que los vocales y el Ministerio Público conculcaron el derecho al debido proceso al negarle un intérprete durante sus declaraciones.

El movimiento indígena de tierras bajas no confía en la justicia boliviana pues no existen garantías constitucionales. “La sentencia de Tribunal Constitucional le da toda la razón a don Adolfo Chávez pero siguen insistiendo con el mandamiento de aprehensión, sigue la persecución a don Adolfo Chávez”, indicó Tacó.

SANTA CRUZ/Fides

