Siamo fuori: Italia se queda sin Mundial

Este lunes se confirmó la noticia bomba sobre el Mundial Rusia 2018. La Selección de Italia no consiguió la clasificación tras empatar sin goles contra Suecia en el Giussepe Meazza por la vuelta del repechaje a la Copa del Mundo.

Con armas que históricamente le fueron propias, Italia vio como Suecia se plantó en la cancha del Milan y del Inter y se llevó el botín en juego: un pasaje al Mundial. El arquero del elenco sueco, Olsen, fue la gran figura ante un equipo italiano que intentó por todos lados y que, esta noche, hasta pareció ofensivo: Innmobile y Belotti intentaron más de una vez. El Sharaawy, Florenzi y Parolo también tuvieron sus chances. Pero no pudieron con Olsen ni con el cerrojo sueco, que pareció ser adquirido en algún negocio italiano.

La cuestión es que la suerte que envío a Italia a jugar con una España renovada y luego, en el bolillero, lo arrojó a jugar un Repechaje muy complejo, tampoco estuvo de su lado en la noche de San Siro. Así, Italia profundiza su crisis a nivel selección, luego de la eliminación en primera ronda en Brasil 2014, en un grupo que compartió con Inglaterra (también eliminado), Uruguay y Costa Rica. La selección cuatro veces campeón del mundo precisa, urgente, una profunda renovación.

Esta es la segunda vez en la historia que Italia no irá a un Mundial luego de las Eliminatorias. ¿La primera? Cuando el equipo no logró el pasaje, justamente, a Suecia 1958. A veces, la historia tiene estos recovecos inexplicables. El otro mundial que no contó con el cuatro veces campeón del Mundo fue Uruguay 1930. En aquella ocasión, habían decidido no viajar. Muy distinto a lo que les sucedió en este 2017, en que perdieron los pasajes en un durísimo repechaje.

Ganadora de cuatro Mundiales (1934, 1938, 1982 2006), su ausencia se haría notar en Rusia. El presente no es nada alentador: relegada por una España muy superior en la fase de grupos, esta Italia muestra una crisis de confianza, un técnico (Giampiero Ventura) sin experiencia y cuestionado, son pocos los argumentos para cimentar las esperanzas.

Fue la última función del arquero y capitán Gianluigi Buffón (39) en el arco de la “azurra”, ya que anunció su retiro después del juego.

MILÁn, ITALIA/Agencias