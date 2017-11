Muñoz: El Papa puede hablar en Chile de lo que estime conveniente

“El Papa puede hablar y visitar lo que él estime conveniente. Él es un líder espiritual, viene en una visita pastoral y yo creo que él no tiene ninguna limitación para referirse a los temas que él estime conveniente y lo vamos a recibir con brazos abiertos”, indicó el Canciller de Chile Heraldo Muñoz al referirse al supuesto pedido de que no toque el tema del conflicto Marítimo con Bolivia.

Al referirse al pedido que realizó el Papa Francisco durante su visita a Bolivia en Julio de 2015, Muños respondió: “Fue una reflexión poco clara y él (Papa) sabe que esto está en los tribunales internacionales”.

Francisco pidió en su visita a Bolivia que se inicie un diálogo con Chile para solucionar el enclaustramiento marítimo boliviano.

Consultado por si se le solicitó al Vaticano que el Pontífice no mencione el conflicto con el país vecino, el ministro afirmó que “nosotros generalmente no hablamos de nuestras interlocuciones con los otros Estados y, en esta materia, yo he tenido muchos contactos con las autoridades del Vaticano”.

“Lo que hemos conversado ha sido de los temas posibles que a él abordaría, de lo que él le interese y creo que en los temas principales van a estar el fenómeno que aún luchamos y que es un problema para Chile -si bien hemos eliminado mucha pobreza y hemos avanzado enormemente- el fenómeno de la desigualdad, el de los pueblos originarios, el del desarrollo sustentable“, complementó el Canciller “el de la inmigración, particularmente en el norte de Chile“.

SANTIAGO DE CHILE/Fides con datos de Radio Cooperativa