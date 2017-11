Las Cebras cumplen 16 años

Daniel Osorio aún recuerda la experiencia más grande que ha tenido como cebra de base. Siempre portaba el traje, ayudaba a la gente a pasar y trataba de inculcar los valores del programa de cultura ciudadana con amor a quien se le cruzase. Pero cada día, un niño en particular pasaba por ahí, lo saludaba, lo abrazaba, conversaba un momento y se marchaba.

“Tú sabes que las cebritas somos todas iguales, pero este niño me reconoció (…) Un tiempo después, cuando estaba caminando por la calle, yo vestido con el traje y él yendo al colegio, me ha reconocido. Se me acercó y me dijo ‘gracias cebra por cambiar mi día, y yo sé quién eres, voy a venir otro día por acá’”, cuenta el ahora coordinador del grupo líder de las Cebras de La Paz, aún sorprendido. Como esta historia, existen cientos igual de especiales, todas vividas durante la existencia de las cebras.

El programa municipal de Educadores Urbanos, Cebra, este domingo cumplirá 16 años de servicio a la comunidad. En conmemoración, entre hoy y el sábado se realizará el encuentro nacional en la ciudad de La Paz con la visita de representantes de las ciudades de Tarija y El Alto, en el que se compartirán experiencias en cultura ciudadana. Además, los jóvenes participarán en otras actividades que incluyen una fiesta de gala.

“Son 16 años de las cebritas, están cumpliendo un nuevo año (…) Hoy tenemos el encuentro de educadores, en el que están participando las cebritas de Tarija y también de El Alto (…) Están asistiendo las 225 cebritas que tenemos (en La Paz), una delegación de 10 de Tarija y otra de 15 de El Alto, lo que están buscando es consolidar esta labor mediante las experiencias”, explica la directora de la Dirección de la Felicidad y Formación Ciudadana Integral, Silvia Tamayo.

El encuentro nacional de educadores urbanos se inició la tarde del miércoles en el cine 6 de Agosto.

LA PAZ/Con datos del GAMLP