Exvicecanciller dice que se fue por “temas internos” de la Cancillería

La exviceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramos Urzagaste, quien renunció al cargo 54 días después de haber sido posesionada, dio a conocer que dejo la Cancillería por motivos de disputas internas.

“Mi renuncia como vicecanciller a menos de 2 meses tiene varios motivos que no voy a dilucidar aquí (Facebook) pues es exclusivamente un asunto interno de cancillería y de gobierno”, indica Ramos en publicación en la red social.

Después párrafo más adelante sostiene “Lo que me parece inadmisible es que algunas personas usen calumnias para desprestigiarme cuando no se me puede combatir ni política y menos éticamente”.

El canciller, Fernando Huanacuni indicó el pasado jueves que Ramos dejó el Viceministerio de Relaciones Exteriores para aclarar algunos procesos administrativos que tenía pendientes desde su paso por la embajada de Bolivia en España.

En la parte final de su publicación la exfuncionaria indica ser una militante contra el patriarcado y la misoginia, además de reclamarse seguidora del “Che” Guevara.

Ramos fue viceministra de Agricultura, embajadora en Rusia y España.

LA PAZ/Fides