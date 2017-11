Bolívar rompe la maldición de Warnes

En una tarde soleada y después en medio de una tenue llovizna, el plantel de Bolívar rompió el maleficio y le ganó a Sport Boys a domicilio (1-3), el partido se jugó en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes (Santa Cruz), el Toro una vez más dejó escapar puntos de su casa y a la postre esto puede pasarle factura ya que el torneo comenzó a ingresar a la recta final.

El encuentro correspondió a la décima séptima fecha del Campeonato Clausura, para el equipo visitante fue un buen negocio al remontar el marcador, la apuesta eran los tres puntos y se fueron conformes ya que les permite alejarse cada vez más de sus inmediatos perseguidores y mantenerse como líderes del torneo, del que quieren el título y no están lejos, pero no menos cierto es que muy cerca le sigue The Strongest que tiene el mismo objetivo.

Con la victoria el plantel de Bolívar rompió el maleficio, finalmente pudo ganar en un terreno que para ellos era prohibido, pero se les presentó la oportunidad de la revancha y no la dejaron escapar en un momento en el que cada puntos es valioso, pero faltan fechas por jugar y cada cotejo es muy distinto en el afán de conseguir el resultado.

Para los locales fue una tarde adversa, estaba en sus plantes sumar puntos, objetivo que cumplían pues la victoria que conseguían en el primer tiempo se les fue como agua entre las manos, el técnico Marcos Rodolfo Ferrufino planteó a su plantilla con una delantera poblada, con Edivaldo Rojas, Yasmani Duk y Imanol Iriberri, no estuvieron finos a la hora de la definición.

El equipo local comenzó a atacar desde el primer minuto de juego, mientras pasaba el tiempo dejó crecer a los visitantes quienes tomaron las riendas del compromiso y se fueron con todo al arco que era custodiado por Saidt Mustafá, a quién le dieron trabajo pero les faltó la puntada final, Marcos Riquelme, se perdió la opción del gol.

Una jugada fuerte en contra del Toro obligó al árbitro orureño, Gery Vargas a cobrar el remate directo al arco desde el punto penal, el jugador Iriberri pide la pelota la acomoda, observa a guardameta Matías Dituro y con precisión la envía al fondo del arco, la pelota ingresa casi por el centro por lo que el arquero nada puede hacer para evitar la conquista, con el 1 a 0 se van al descanso.

En el segundo tiempo una vez más los celestes se van con todo, ingresan rápidamente, Leonel Justiniano que apenas tocaba la pelota después del cambio, recibe un pase Riquelme para convertir el 1 a 1 y de cabeza (minuto 54), Justiniano mostró que es uno de los jugadores desequilibrantes del elenco celeste, su aporte permitió que retornen a La Paz con los tres puntos.

Juan Carlos Arce, capitán de la Academia anotó el segundo tanto para la visita, el jugador es habilitado por Justiniano y no desperdicia la oportunidad, además se toma el tiempo para acomodarse y rematar sólo como él sabe, era el 1 a 2 en el minuto 73´.

Gastón Sirino, de Bolívar también había creado oportunidades de gol, cuando se jugaba el minuto 90 aparece para sellar el marcador con un gol de buena factura (1-3). Los dos equipos terminaron el encuentro con un hombre menos, pues Yasmani Duk dejó el campo de juego en el minuto 69, en tanto que por los celestes salió Edemir Rodríguez a los 83, ambos por tarjeta roja.

WARNES/APG