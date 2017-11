Conozca a los candidatos a la presidencia de Chile

Cerca de 14,3 millones de chilenos están convocados para elegir a su próximo presidente para que tome las riendas del país durante los próximos cuatro años. Conozca las principales ideas y el programa de gobierno de Piñera, Guillier, Sánchez, Goic, Enríquez-Ominami, Kast, Navarro y Artés, quienes estarán en el tarjetón de los chilenos este domingo 19 de noviembre.

Sebastián Piñera: “debemos y podemos construir una mayoría positiva”

Según los últimos sondeos es el candidato favorito para las presidenciales con un 34,5 %. Piñera, de centroderecha, fue presidente de Chile desde 2010 hasta 2014 bajo la ‘Coalición por el Cambio’ que agrupó a varias vertientes políticas. Fue elegido con 3.563.050 votos. Conocido por su amplio patrimonio económico, se ha ganado el mote de ‘multimillonario’.

Según Forbes sus activos estarían alrededor de los 2.700 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de su país. Ahora que aspira a su reelección se presenta como una carta para el cambio criticando duramente al gobierno de turno bajo la coalición de derecha ‘Chile Vamos’.

“A los gobiernos hay que medirlos por lo que mejoran y aportan a una mejor calidad de vida de las personas. Sin duda, lo que queremos es un gobierno muy distinto al actual”, ha sostenido Piñera, de 67 años, quien ha evitado una colisión frontal contra la presidenta Bachelet.

Al cierre de su campaña remarcó que con la aplicación de los pilares “libertad, justicia, progreso y solidaridad” vendrían “tiempos mejores” para Chile. “Nos hemos preparado para cumplir con nuestra misión: para buscar la unidad entre los chilenos, para buscar grandes acuerdos, para resolver grandes problemas nacionales como la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la mala calidad de la salud”, dijo el candidato.

Alejandro Guillier: “el pueblo unido jamás será vencido”

El experimentado periodista logró reunir la fuerzas necesarias para alcanzar el segundo lugar en los sondeos con la idea de continuar y defender el legado de Michelle Bachelet. Guillier es también sociólogo. Actual senador de la república por Antofagasta, y bajo las banderas de la coalición de centroizquierda ‘Nueva Mayoría’, se presenta como “el presidente de la gente”.

Aunque apenas cuenta con cuatro años de experiencia en política, muchos lo ven como una opción diferente frente al amplio abanico de candidatos. El famoso expresentador de televisión es masón y ostenta el grado de ‘maestro de la orden’ de la Logia Parlamentaria de Valparaíso, según Radio Cooperativa.

Con el apoyo tácito del oficialismo, Guillier ha aprovechado el tema económico para criticar a su principal contendor, el expresidente Piñera. “Nosotros le entregamos un país creciendo al 6% y nos entregó un país cayendo al 4% (…) entregó el país en caída, que no sea irresponsable ni juegue con los números”, dijo en un acto público.

En su cierre de campaña resumió sus principales líneas a favor del continuismo: “seguir avanzando en derechos sociales, en derechos laborales, en igualdad de género, en el acceso a la educación gratuita, en el derecho a la salud, a pensiones dignas y, sobre todo, en un país que es capaz de resolver sus problemas en democracia, sin represión y acogiendo a todas y todos como un país diverso”, dijo el político de 64 años.

Beatriz Sánchez: “que las mujeres tengan el derecho a realizar el proyecto de vida que desean”

También periodista, esta mujer de 46 años ha impreso en la mayoría de sus declaraciones de campaña un tono a favor de los derechos de las mujeres. Bajo el manto del Frente Amplio, de izquierda, Sánchez dejó su amplia trayectoria en los medios de comunicación para enrolarse en la batalla electoral. “No quería seguir individualmente -detrás de un micrófono, desde la radio- hablando de un mejor Chile, quería hacerlo colectivamente, quería juntarme con otras personas que buscan lo mismo y las encontré”, explica.

Su experiencia política se reduce a la actual campaña. “El poder de muchos” es la frase que llevó a todos sus actos resaltando sus ideas liberales sobre derechos humanos, educación y libertades individuales. Se destaca por su posición sin medias tintas sobre el aborto: “que las mujeres tengan el derecho a realizar el proyecto de vida que desean y la planificación familiar de acuerdo a sus intereses”, se lee en sus propuestas.

José Antonio Kast: si Pinochet estuviera vivo “votaría por mí”

De los ocho candidatos, Kast es el que se ubica más hacia la derecha del espectro. Después de una larga trayectoria en la Unión Demócrata Independiente, este legislador renunció y ahora se presenta a las presidenciales como independiente llevando tesis conservadoras sobre los valores, la vida y la familia. Ha generado controversia por sus ideas de flexibilizar el porte de armas para civiles y su férrea posición contra el aborto.

Sus ideas religiosas han protagonizado la mayoría de actos de campaña. Cuando tiene oportunidad defiende y reivindica al general Augusto Pinochet, cuya dictadura después del golpe de Estado de 1973 dejó una estela de más de 3000 personas muertas. “Reconozco parte de la obra del gobierno militar y debo ser (entre los candidatos) el que más reconoce y menos complejos tiene hoy con el gobierno de Pinochet”, dijo Kast durante un programa de T13 radio.

“Para volver a creer” enmarca su lema de campaña y el ‘Plan Familia’ es la línea de ruta con la que pretende atraer a los más chilenos más conservadores. No se ha ahorrado adjetivos para sus contendores. En el cierre de campaña, oficiado en una iglesia bajo la bendición de un religioso evangélico, resaltó que “a Chile le hace falta Dios”.

Carolina Goic: “¡aquí no votamos por él (Piñera)!”

Otra candidata del oficialismo, con menos chances según las encuestas, pero con un amplio respaldo de su partido, Democracia Cristiana. “¡Yo me atrevo!”, dice la magíster en economía de 44 años quien basó su campaña en temas que ha trabajado durante su trayectoria política como legisladora: “protección de niñas y niños, mujeres, trabajadoras y trabajadores”. Su programa de gobierno tiene un énfasis importante sobre la salud. Durante sus salidas públicas, se refirió varias veces a la corrupción y a sus planes para erradicarla.

Como recogió ADN Radio, en su cierre de campaña resaltó la agresividad de la contienda electoral. “Hemos visto el debate de estos días, hemos visto que nos mira de afuera un país dividido, con un lenguaje que no corresponde a la altura del cargo al que estamos postulando. A mí me da pena eso, porque lo que hace es rebajar la política, de la cual yo no reniego”, dijo Goic.

Marco Enríquez-Ominami: “Piñera es un mentiroso crónico”

Es el más joven de los aspirantes a la presidencia de Chile. “ME-O”, como lo conocen en Chile se ha presentado dos veces (2009 y 2013) a la candidatura presidencial y ha terminado de tercero en las ambas rondas. Bajo el eslogan de “Chile de los libres” y con el Partido Progresista, del cual es fundador, espera dar la sorpresa y escalar más allá del tercer puesto: “tengo hambre de ser presidente y voy a ganar”, dijo a EFE.

ME-O es hijo de Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado durante un enfrentamiento con fuerzas de la dictadura de Augusto Pinochet en 1974.

Durante la campaña se destacó por llevar el debate a temas personales de forma ácido. Hubo quienes lo acusaron de violento en el lenguaje. Por ejemplo, dijo que Piñera es “un mentiroso crónico”. En su cierre de campaña dijo que su sueño es “que sus hijos tengan la misma educación que mis hijas, que los hijos de los senadores. Subir el sueldo a 300 mil pesos no es un tema menor, es mi lucha. No quiero cruzarme más con chilenos que dejan su alma trabajando 40 años de su vida, y tienen 70 mil pesos de pensión”.

“La fuerza de la gente” es la que el actual senador por Biobío Costa pretende representar en La Moneda. Antes del MAS (Movimiento Amplio Social), ahora es candidato del partido País. Se se proclama abiertamente de izquierda y se describe “revolucionario”. Su carrera política comprende más de 40 años. Sus mensajes y propuestas tienen un sentido social hacia las oportunidades y derechos. “Que cada uno sea valorado por lo que es, pues lo será siempre. Lo que tiene, es efímero. Todo ello se logrará con mayor igualdad, mayor riqueza, más amor”, relata en la columna vertebral de sus propuestas.

Ha insistido que Chile necesita “cambios profundos”. “Yo voy a recibir una votación que es la delegación de la soberanía popular, para ponerla a disposición de las acciones concretas para la cual soy mandatado. El que vote por mí quiere terminar las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), quiere recuperar el agua para Chile y quiere fortalecer los sindicatos”, dijo en su cierre de campaña, reseñado por La Tercera. Su guerra contra las AFP se repite en todos sus actos.

Eduardo Artés: “Corea del Norte tiene todo el derecho de armarse hasta los dientes”

El último en enrolarse en las presidenciales, Artés es la antítesis de Kast, ubicándose, él mismo, en la izquierda más extrema de la política. Con 65 años, este profesor es el secretario general del Partido Comunista Chileno – Acción Proletaria y presidente del partido Unión Patriótica, el cual lo proclamó como candidato presidencial. Entre sus propuestas se destacan la recuperación de los recursos naturales, la reevaluación de los tratados internacionales y la búsqueda de una salud y educación pública gratuita.

Artés es ateo y se reconoce como marxista-leninista. Ha causado controversia por su abierta admiración a Corea del Norte y a su líder Kim Jong-Un. En 2013 dijo a La Segunda que “Corea del Norte tiene todo el derecho de armarse hasta los dientes, tener incluso bombas nucleares, porque la amenaza de frenar su independencia nace justamente de las bombas nucleares que tiene EEUU en Seúl”.

SANTIAGO DE CHILE/Agencias