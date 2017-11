Determinan detención domiciliaria para Damián Condorí, previo pago de Bs. 200 mil

La mañana de este martes, La juez Segundo Cautelar en lo Penal, Wiat Belzú determinó dar detención domiciliaria al ex candidato a la Gobernación de Chuquisaca, Damián Condori, previó depósito de 200 mil bolivianos como fianza.

Condori después de escuchar la resolución del juez dijo: “conseguir 200 mil bolivianos para mí no es accesible, soy un campesino que toda su vida fue dirigente sindical, en ningún momento asumí cargos del Estado para reunir esa cantidad de plata o para que digan que tengo ahorros”.

“Por tanto, sigo siendo un preso político, no me considero libre, quién me va a facilitar ese dinero, este ciudadano no tiene plata del Estado para pagar esa fianza y de lo que me acusan, ustedes saben que yo hice la devolución (del dinero) como corresponde al Tesoro General de la Nación”, agregó.

Condori fue detenido en noviembre de 2015 por presuntos malos manejos en dos proyectos del ex Fondo Indígena, pese a que el dinero que le entregaron fue depositado en una cuenta del estado, porque los recursos no fueron utilizados.

Mientras se realizaba la audiencia de Condori, en la oficina contigua esperaba la exministra Nemesia Achacollo, quien consiguió la rebaja de su fianza de 200 mil a 50 mil bolivianos.

LA PAZ/Fides