Tomasa Yarhui: Evo se quiere quedar en el Gobierno para no ir a la cárcel

La excandidata a la vicepresidencia Tomasa Yarhui afirmo este martes en El Café de la Mañana del Grupo Fides, que “Evo Morales quiere quedarse en el Gobierno para no ir a la cárcel”.

De acuerdo a Yarhui el querer mantenerse en el Gobierno “es porque se han mareado con el poder y no han respetado la tradición de las comunidades y de los sindicatos, de rendir cuentas y rotar la dirigencia”

Para Yarhui la actitud de negarse a dejar el Gobierno y a obligar a los movimientos sociales a apoyar su repostulación es una forma de mostrar que no hay una relación con su base.

“A mí no me la cuentan, porque yo he vivido, he sido dirigente campesina de la Central Obrera Departamental (COD) a los compañeros que los obligan a ir a las movilizaciones con amenazas de multas hasta de quitarles sus tierras sino participan”, indicó la ex candidata.

“El Evo siempre se aprovechó de nuestras luchas. Él apareció con e Instrumento Para la Liberación de los Pueblos (IPSP) y es algo que nunca nos planteamos como campesinos y se proclamó como candidato a la presidencia. Después tomaron a la fuerza Confederación de Campesinos en Oruro, murió un compañero”, explicó la exministra de Agricultura.

Dijo que al principio del gobierno de Evo Morales “vi con mucha esperanza sin conocer en que si convertiría”.

Recordó que en varias oportunidades participó en Radio Fides entrevistas con Evo Morales y sostuvo “hay que aprender a ser agradecido y recordar quienes te ayudaron a llegar a un objetivo”.

Para Yarhui los actuales “dirigentes campesinos solo sirven para aprovecharse y manipular a la base, pue ellos no conocen la vida de los propios campesino, pues viven en la ciudad y llevan una buena vida”.

La exfuncionaria dijo que no le preocupa el calificativo de “derechista porque los actuales militantes del MAS son gente llegada para aprovechar la lucha de los campesinos de la cual no participaron”.

LA PAZ/Fides