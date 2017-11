Medinacelli: El Foro de Santa Cruz no tiene capacidad para determinar el precio del gas

El analista energético Mauricio Medinacelli afirmó en el Café de la Mañana de Fides, que el Foro del Gas que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra “no tiene la capacidad de decir sobre los precios, pues estos están sujetos al factor de la oferta y demanda del mercado mundial”.

Según Medinacelli, los organizadores del encuentro en la capital oriental buscan que éste sea muy relevante para el mercado del gas a nivel mundial, sin tomar en cuenta que los acuerdos se logran en otros ámbitos de negociación. “Es más una reunión mediática antes que de cierre de negocios”, subrayó.

El técnico recordó que las reservas de gas certificadas superan los 200 trillones de metros cúbicos, mientras Bolivia —según la última certificación de 2013— cuenta con 10 trillones de metros cúbicos.

El exministro del área dijo que Bolivia tiene el problema de no haber certificado sus reservas de gas, un obstáculo para interesar a nuevos inversionistas en la prospección y explotación.

“El nivel de las reservas probadas no es suficiente para asegurar la producción de aquí a 10 o 20 años. Bolivia tiene un potencial energético pero no las probó”, indicó Medinacelli.

El experto agregó que las autoridades dan cifras de presuntas ganancias y no se consideran que los documentos firmados con las empresas petroleras en los últimos días son solo “intenciones de contratos” que deben seguir una serie pasos antes de concretarse.

“El dar una cifra de cuánto será la ganancia no es serio, porque son intenciones de exploración y no de explotación, en otras palabras no hay certeza si en las áreas a entregarse a estas empresas hay hidrocarburos”, acotó.

Finalmente Medinacelli recordó que un tiempo promedio de exploración de un área es de cinco a diez años y el inicio de la explotación puede tardar un tiempo similar, “por eso son proyectos a por lo menos 25 años”.

LA PAZ/Fides