La Liga ingresa en su etapa de definiciones

Este fin de semana en distintos escenarios deportivos del país los elencos de Bolívar, The Strongest, Blooming y San José tendrán paradas muy complicadas para seguir en la pelea de sumar puntos y así cumplir sus objetivos. Entre sábado y domingo se jugará la décima octava fecha del Campeonato Clausura, el torneo hasta el jueves estaba en veremos pero Fabol dio vía libre, tras llegar al acuerdo que esperaban.

Como está las posiciones en el tablero local, la décima octava fecha se jugará al rojo vivo, cada uno de los jugadores está convencido que tienen la posibilidad de lograr sus objetivos, pero también saben que lidiar por los puntos no será nada fácil, pues el certamen está en la recta final y ya hay favoritos, no menos cierto es que no está muerto quien pelea.

El pasado fin de semana se jugó la fecha XVII, en esa ocasión los tres planteles que se encuentran arriba en la tabla de posiciones consiguieron puntos valiosos de locales como de visitantes lo que les dio la posibilidad de seguir por un buen sendero, pero los planteles que están más abajo también tienen su finalidad en este campeonato, por lo que la lucha será minuto a minuto.

Bolívar se mantiene como líder del torneo con 38 puntos, el segundo puesto es para The Strongest con 33, en tanto que la tercera posición es para Blooming con 28, la misma puntuación tiene San José, pero ocupa el cuarto casillero por diferencia de goles. Más abajo está Wilstermann con 27, le siguen Oriente Petrolero con 22, Real Potosí con 21, en tanto que Petrolero y Universitario sumaron a 19, mientras que Guabirá y Sport Boys a 16. La última ubicación es para Nacional Potosí con 14.

Los números permiten adelantar que la fecha XVIII será muy complicada para los elencos que están arriba en la tabla de posiciones, la fecha arranca el día sábado a las 15:00 en el estadio Federico Ibarra, de Yacuiba se enfrentarán los planteles de Petrolero y Wilstermann, el técnico del plantel fronterizo alista lo mejor de su arsenal, ya no quieren más sorpresas.

Entre tanto en la ciudad de San Cruz en el estadio Ramón Aguilera Costas jugarán los equipos de Oriente Petrolero con Nacional Potosí desde las 17.15. La fecha continuará el día domingo con los siguientes encuentros, en Montero en el campo de juego del Gilberto Parada se enfrentarán los elencos de Guabirá y The Strongest desde las 15.00, la visita está tomando sus previsiones, sabe que un error les puede complicar la vida.

A las 16.00 en el estadio Hernando Siles, de La Paz el plantel de Bolívar jugará contra Blooming, será un cotejo de alto vuelo, cada uno sabe que la suma de puntos los llevará a la meta que persiguen. Al parecer este partido será el último en ese escenario deportivo ya que el lunes cerrará las puertas para el colocado de la pista atlética y el mantenimiento al césped, la medida de la Gobernación paceña cayó como balde de agua fría a los directivos de los celestes y atigrados.

Entre tanto desde las 17.15 en el estadio Patria, de Sucre se jugará otro encuentro al rojo vivo, se enfrentarán los elencos de Universitario y San José, la visita quiere ser local en terreno ajeno para ello la directiva dispondrá de buses para los hinchas que quieran acompañar al elenco. La fecha finalizará con el cotejo entre Real Potosí y Sport Boys desde las 19.30 en el Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial. La programación de partidos invita al aficionado a llenar los estadios.

LA PAZ/APG