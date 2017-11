Nuevo parte de la Armada argentina: “Descartamos que el submarino esté en superficie”

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, brindó este mediodía un nuevo parte sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, que lleva ya 10 días desaparecido. “Lamentablemente aún no hemos podido localizar al submarino”, dijo el oficial.

Balbi salió al cruce del rumor de que las autoridades evalúan la posibilidad de que las ondas detectadas no sean de una explosión, sino de un golpe. “El último reporte que tenemos es el que dice que el ruido fue consistente con una explosión”, advirtió, aunque admitió que “no hay otros indicios”.

En ese punto fue tajante sobre la hipótesis de búsqueda que manejan en la Armada: “Descartamos que el submarino esté en superficie por la cantidad de esfuerzo que hubo en la zona”.

Como ocurrió en las últimas conferencias de prensa, Balbi intentó echar algo de luz sobre las dudas que quedan en torno a lo que sucedió antes de la desaparición del ARA San Juan. En ese sentido, aclaró que “el submarino no tenía torpedos de combate, con lo que hay que descartar que (la eventual explosión) haya sido por armamento propio y no hay indicios de un ataque externo”.

También dio detalles sobre el inconveniente que sufrió horas antes de su desaparición. “El comandante informó que hubo un principio de falla eléctrica en el compartimiento de baterías de proa en la madrugada del miércoles. A las 7.30 volvió a comunicarse por teléfono satelital informando que la avería había sido subsanada, que tenía propulsión con el circuito eléctrico de popa y que seguía sin novedades rumbo a Mar del Plata, que siempre fue el destino final”, señaló.

A su vez, aclaró por qué se decidió ir a la base de Mar del Plata, que está más alejada que la de Puerto Belgrano. “El comandante informó que avería había sido subsanada y seguía en sumersión. Él consideró que Mar del Plata era su apostadero habitual y coordinó con la base disminuir la cantidad de días de patrulla, pero no cambiar el rumbo, porque no era una emergencia. Si no hubiera sido así, no hubiera seguir en inmersión y hubiese salido a superficie para pedir apoyo”, indicó el vocero.

Consultado sobre las condiciones en las que se encontraba el submarino al zarpar desde Tierra del Fuego, contestó: “Ya había zarpado 15 días antes desde Mar del Plata, tuvo una etapa de adiestramiento integrado y recaló en Ushuaia. A todas las unidades se les hacen pruebas durante 49 horas antes de zarpar. Si las planillas no están aprobadas, no zarpa. No hay que asociar lo que pudo pasar durante la navegación, como la avería, con si estaba o no en condiciones”.

En cuanto a las novedades de las tareas en la zona de operaciones, Balbi señaló que las condiciones meteorológicas empeorarán mañana. “Todo se va a complicar un poco más, por lo que va a disminuir la eficacia del barrido.

El uniformado comunicó que el área de búsqueda se redujo y que en estos momentos hay 7 buques mapeando la zona. “Estamos en una etapa de esperanza y desesperanza”, agregó.

Al mismo tiempo, informó que está “casi terminado” el alistamiento del buque Sophie Siem en Comodoro Rivadavia. Se trata de un barco de una empresa privada que fue adaptado en los últimos días para poder trasladar a la zona un minisubmarino de rescate aportado por los Estados Unidos. Zarparía hoy a la noche y tardaría unas 24 horas en llegar a su destino.

Sobre la ayuda ofrecida por Rusia, el vocero afirmó que ayer a la noche llegó al país el avión Antonov con equipos de rescate y que el buque Yantar arribará al país en los primeros días de diciembre.

Tomado de Infobae

GMR