Evo pide a los “pocos grupos de médicos” no abusar de los enfermos con paros

El presidente Evo Morales pidió hoy a los “pocos grupos de médicos” que promueven un paro nacional que no abusen de los enfermos con paros y que reconozcan los avances que realizó el Gobierno para mejorar las condiciones laborales del sector.

Decirles a esos “pocos grupos de médicos que quieren ir al paro, que no abusen de la vida, de los enfermos”, dijo según la estatal ABI.

El Mandatario también dijo que la salud no es una mercancía para enriquecerse. “La medicina no puede ser una mercancía, la vida no puede ser plata y plata (…). Felizmente no son todos los médicos que con funden la medicina con la mercancía”, dijo.

En su criterio, ni los médicos ni las enfermeras pueden quejarse porque se les paga mejor que antes y sus salarios se les seguirá mejorando.

Los médicos realizan un paro nacional indefinido desde el jueves en rechazo al funcionamiento de una Autoridad de Fiscalización y Control en Salud y un artículo del proyecto de ley de nuevo Código Penal referido a la mala praxis que supuestamente criminaliza la profesión.

LA PAZ/Fides-ABI

GMR