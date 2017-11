Edwin Tumiri, sobreviviente de Lamia, estoy dispuesto a declarar donde me convoquen

El mecánico de aviación Edwin Tumiri, superviviente del accidente aéreo de Lamia en Colombia de hace un año, sostuvo este martes que está dispuesto a ampliar su declaración cuando lo convoquen a declarar en cualquier parte.

“Tengo toda la intención de ampliar mi declaración, sea en la Fiscalía de Bolivia o si me llaman a Colombia o Brasil iré para contar lo que pasó”, después agregó “me convocaron a la Fiscalía y después me dijeron que me ponga bien y eso es todo con ellos”, dijo Tumiri a los medios de comunicación a los que convocó para recordar un año de accidente que costó la vida a 71 personas el 28 de noviembre de 2016.

Tumiri rememoró que el partió de Cochabamba a las 14.00 del 28 de noviembre de 2016 con rumbo a Santa Cruz, “Le tenía mucho cariño al avión por eso viaje contento a Santa Cruz para ir a Colombia”.

“Partimos a las 18.30 y fue cerca de las 22.30 cuando Ximena (Suárez) mev dijo que me sentara ajustara mi cinturón y me pusiera el arnés. Comenzaron unos ruidos en el avión y quise pararme y Ximena me reiteró, ponte el arnés y no te muevas”, relata Tumiri.

“Como en una pesadilla veía como el avión se desintegraba. Pensé que despertaba de la pesadilla cuando me comencé a levantar en medio del barro y la lluvia, pero me di cuenta que era la realidad al escuchar los gritos de auxilio de Ximena y comencé a caminar mareado entre lo que había quedado del avión”.

Después agrega el que fuera asistente técnico del vuelo de Lamia en la ruta Santa Cruz- Bogotá, “ocurrió algo extraño de pronto comencé a ver a cada uno de los pasajeros con detalle con una claridad como si una luz los iluminará, ayude a Ximena y recién comencé a darme cuenta o que había pasado”.

Tumiri en la actualidad estudia para ser piloto comercial. Afirma que terminó la parte teórica y que en las próximas semanas comenzará la parte práctica.

Sobre el tema de los propietarios de Lamia dijo “soy de una empresa que vende servicios técnicos a varias líneas áreas y desconozco de esos temas”.

El sobreviviente dijo que la mayor secuela del accidente es el permanente dolor en el cuello, pero es tratado por los médicos.

Al final recuerda que siempre fue una persona religiosa y agradece a Dios por mantenerlo con vida.

COCHBAMBA/Fides