Giro en las elecciones en Honduras: el presidente pasó a liderar el conteo

Un giro en los resultados preliminares del conteo de votos tras las elecciones presidenciales de Honduras dio el miércoles una ligera ventaja al actual mandatario, Juan Orlando Hernández, por encima del opositor Salvador Nasralla.

Después de tener una ventaja de cinco puntos porcentuales tras el anuncio de los primeros resultados el lunes temprano, la diferencia de Nasralla frente a Hernández se redujo el miércoles a menos de 1% tras haberse procesado 83% de los votos, según la autoridad electoral de la nación centroamericana. Hasta ese momento del conteo, Hernández tenía 42,21% de los sufragios y Nasralla contaba con 42,11%.

Tras la difusión de los resultados Nasralla afirmó este miércoles que no reconoce los resultados del “tramposo tribunal electoral” que lleva adelante el escrutinio de los comicios del domingo, tras acusarlo de manipular resultados para favorecer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.

Horas después de firmar un pacto con la OEA en el que se comprometió a aceptar los resultados del tribunal, Nasralla dijo a periodistas que los datos fueron tergiversados durante varios cortes en el sistema informático del organismo.

“El tribunal manipula descaradamente las maletas (que contienen las actas) electorales, por lo cual no reconocemos el sistema del tramposo tribunal electoral”, advirtió Nasralla en conferencia de prensa, rodeado de sus simpatizantes.

“No reconocemos los resultados porque hoy (miércoles) se cayó el servidor (del TSE) y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas”, aseguró Nasralla, un popular presentador de televisión de 64 años.

Afirmó que el pacto que él y Hernández firmaron con la OEA “no tiene validez porque no voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas” en el escrutinio.

Desde los comicios del domingo, ambos candidatos se han proclamado ganadores.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó la víspera a la ciudadanía a mantener la calma mientras se esperaban los resultados oficiales y pidió a los partidos políticos continuar fiscalizando el proceso de manera responsable.

El miércoles por la tarde, Nasralla y Hernández se comprometieron por separado ante la OEA a respetar los resultados que surjan de los comicios generales.

Horas antes, la vocera del Departamento de Estado estadounidense urgió a los candidatos a respetar los resultados oficiales una vez que se publiquen.

Hernández se ha declarado cuatro veces vencedor por obtener una supuesta mayoría en 13 de las 18 provincias del país.

El presidente del Tribunal Electoral, David Matamoros, había dicho inicialmente que los resultados finales estarían listos el jueves debido a que los camiones del ejército, que transportaban por carreteras los documentos electorales, retornaban lentamente a la capital. Pero poco después anunció que la información estaría lista la noche del miércoles, mientras el Tribunal alimentaba los datos del sufragio.

Tomado de Infobae

GMR