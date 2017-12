Bajan la fianza a Damián Dondori a Bs 50 mil

El diputado opositor Rafael Quispe informó hoy que la justicia decidió bajar la fianza al exdirigente campesino Damián Condori, de 200 mi bolivianos a 50 mil, así dio el mismo trato que a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

“Damián Condori, el que ha pedido modificación a su fianza de 200 mil bolivianos, se le ha puesto la misma condición de la señora Nemesia Achacollo que es 50 mil que tiene que depositar en efectivo y tres garantes solventes que tengan la capacidad de solvencia de 50 mil cada uno, lo que según la juez llega a ser los 200 mil bolivianos”, explicó.

En criterio de Quispe, este hecho demuestra que la justicia sigue siendo manejada por el partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), por eso las personas involucradas en los hechos de corrupción del Fondo Indígena comenzaron a salir de la cárcel.

“Hay un modus operandi de asaltar, robar millones al Estado boliviano, entrar a la cárcel, salir y disfrutar de los millones, ¿por qué el Ministerio Público no ha recuperado (el dinero)?, a más de los 600 mil bolivianos que ha depositado el señor Condori, el resto de los millones que se han robado (los otros) no ha recuperado. Por lo tanto ese es el modus operandi, no solamente en el tema del Fondo Indígena sino en otros casos”, sostuvo.

LA PAZ/Fides

GMR-AP