Revilla anuncia que no irá a la reelección y plantea renovación

El alcalde a La Paz, Luis Revilla, anunció que no se postulará para la reelección porque su agrupación política está promoviendo un proceso de renovación que incluye fundamentalmente a los jóvenes.

Luego de depositar su voto declaró “No voy a ser candidato a alcalde nuevamente, de ninguna manera, vamos a trabajar para que se renueve la política en todos los niveles de gobierno”.

Revilla dijo que espera que los partidos “abran sus puertas a los jóvenes e inicien un proceso de renovación” y anunció que la militancia de Sol.Bo iniciará la recolección de firmas para convertir a esa agrupación en un partido político de alcance nacional.

El Alcalde de La Paz convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas “para hacer sentir nuestra voz de rechazo a cualquier intento autoritario y de desconocer la voluntad popular del 21 de febrero”.

Dijo que no espera que cambie la justicia porque “es incoherente que por un lado tenemos que votar para elegir magistrados y por otro lado cinco personas violen la Constitución, y es incoherente decir que 157 votos es igual que millones de votos”.

Según Revilla uno de los problemas centrales “es la injerencia política sobre la justicia, que está al servicio de algunos y no de la ley” y lamentó que entre las candidaturas sometidas a votación haya “gente del partido de gobierno en esas lista, se hace campaña por algunos candidatos y no por otros, y esas son señales de que la justicia no va a cambiar”.

LA PAZ/ Con datos GAMLP