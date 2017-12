Montaño: Hay dos votos nulos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que el voto nulo de las elecciones judiciales debe ser dividido en dos: uno por la falta de información y el otro por la consigna de la oposición.

“El voto nulo ha alcanzado un poco más del 50 por ciento en algunos departamentos del país, en otros departamentos estuvo por debajo del 50 por ciento y yo creo que se trata de una falta de información, una parte importante de este voto tiene que ver con el desconocimiento de los candidatos, y otra parte de este voto nulo es un voto consigna de la oposición, efectivamente”, afirmó Montaño.

Asimismo, dijo que la “gran mayoría” de los votos nulos corresponden al desconocimiento de los electores sobre los candidatos y candidatas que se presentaron para las elecciones judiciales.

Los electores “no se sentían seguros votando por alguno de (los candidatos) porque no los conocían, porque no tenían la certeza de sus antecedentes, (entonces) me parece que requerimos más tiempo para profundizar (esta forma de) democracia”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que es mucho más democrático que las nuevas autoridades judiciales sean electas por el voto popular del pueblo boliviano a que sean designadas por una distribución de partidos políticos como se realizaba en el pasado en el Congreso.

SANTA CRUZ/Agencias