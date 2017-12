Voto nulo impulsa a comités cívicos del sur a iniciar resistencia al fallo del TCP

Ante los resultados de las elecciones judiciales donde el voto nulo supera la mitad de los votos los comités cívicos de Tarija, Sucre, Cochabamba y Potosí, esperan fijas fecha para iniciar una reunión que debe desarrollarse en Potosí de cara a iniciar movilizaciones en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Johnny Llally, indicó según un reporte de radio Fides Potosí que cualquier tipo de resistencia se lo hará con el apoyo del pueblo.

“Hemos tenido contactos con (representantes) del departamento de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, de la misma manera ha sido aplastante (los resultados) en estos departamentos, estamos coordinando para que se realice una reunión en el departamento de Potosí, aquí en la ciudad de Potosí con todos los comités cívicos a nivel nacional, estamos en eso”, dijo.

En su criterio, el gran ganador de la víspera es el pueblo que no desea tener una justicia controlada por el Gobierno.

“El ganador es el pueblo, el ganador es el que le dice no quiero ser cómplice, no soy representado por estas autoridades, porque no queremos una justicia cómplice, no queremos una justicia que dependa, sino queremos una justicia independiente, quienes realmente denuncian hoy están en la cárcel”, apunto.

POTOSÍ/Fides

GMR-WP