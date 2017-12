Elecciones en Chile: la izquierdista Beatriz Sánchez anunció su apoyo a Alejandro Guillier

Beatriz Sánchez, ex candidata del izquierdista Frente Amplio, tercera fuerza política chilena, entregó este lunes sorpresivamente su apoyo al candidato oficialista Alejandro Guillier para el ballotage en el que se enfrentará en dos semanas más al derechista Sebastián Piñera para definir al próximo presidente de Chile.

La decisión de Sánchez, una reconocida periodista, se conoció luego de que el ex presidente Piñera (2010-2014) denunció irregularidades en las papeletas de votación que habrían beneficiado a los postulantes de izquierda Alejandro Guillier y Sánchez en la primera vuelta de noviembre pasado.

“Mi voto es contra Sebastián Piñera, y para eso voy a votar por Alejandro Guillier”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Piñera había dicho en una entrevista con radio ADN que en la primera vuelta, “a mucha gente le pasaban un voto que estaba marcado en favor de (Alejandro) Guillier o de la Beatriz Sánchez” cuando se disponían a sufragar.

Sánchez calificó dicha denuncia de “inaceptable” y explicó que por esta acusación decidió anunciar su respaldo a Guillier.

En la elección de noviembre, Sánchez y el Frente Amplio (FA) —un conglomerado de 14 fuerzas de la izquierda radical— lograron el tercer lugar con el 20% de los votos, tras Piñera (ganador) y Guillier (segundo).

Días después, Sánchez no explicitó el apoyo del Frente Amplio a Guillier en el ballotage, pero aclaró que votar por Piñera sería “un retroceso” para Chile. La ex candidata aclaró que su decisión de apoyar a Guillier era personal y no “un llamado a votar” a los militantes del FA.

“Gracias por tu transparencia, fuerza y valor. Aprecio enormemente tu apoyo y la unidad para construir un Chile más justo”, manifestó, por su parte, Guillier, tras conocer el apoyo de Sánchez.

Otros dirigentes del Frente Amplio también anunciaron que votarán por Guillier en la segunda vuelta del 17 de diciembre.

Desde el Gobierno y la izquierda repudiaron la denuncia de Piñera, la primera acusación sobre irregularidades en una votación que lanza un candidato durante un proceso electoral en Chile.

“Chile tiene un prestigio internacional por sus elecciones correctas y transparentes. Seamos responsables y no desacreditemos nuestras instituciones democráticas”, reprochó la presidente Michelle Bachelet en su cuenta oficial de Twitter.

“No hay una denuncia concreta sobre entrega de votos marcados”, afirmó, por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría.

Piñera afirmó que en el ballotage que se realizará en dos semanas —que, se estima, se peleará voto a voto— los partidos de derecha tendrán representantes en la mayoría de las mesas para evitar irregularidades. “Tiene que haber ojos vigilantes”, aseveró el ex mandatario.

Tomado de Infobae

GMR