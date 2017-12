Sucre: campesinos piden a los médicos suspender su paro y al Gobierno aplicar descuentos

La Federación de Campesinos de Chuquisaca, mediante una nota que fue leído por su máximo ejecutivo, Román Barrón, demandó a los médicos del país suspender su paro indefinido y retornar a los hospitales en bien de la población. También demandó al Gobierno que aplique los descuentos por los días no trabajados.

“Se determina que los médicos deben levantar sus medidas de presión, que no tiene ningún asidero el paro del sector salud, por ser atentatorio contra la vida, contra la salud, deben retomar a sus fuentes laborales inmediatamente”, indicó según un reporte de radio Loyola Fides.

Asimismo, los campesinos pidieron al Ministerio de Salud que ponga en marcha los descuentos a los galenos que abandonan su fuente laboral y ponen en riesgo la salud de la población.

“Que se realice una fiscalización en todos los hospitales a nivel nacional, nosotros estamos muy de acuerdo, no pueden rechazar ellos, no pueden hacer su movilización porque están atentando a un derecho como es la vida, los hospitales no pueden estar vacíos, nosotros desde Chuquisaca decimos al Ministerio de Salud que puedan tomar sus acciones inmediatas, que pague de los días trabajados no así los de la huelga”, aseveró.

SUCRE/Loyola Fides

