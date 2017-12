Papeles de Panamá: El daño económico sería de mil millones de dólares, según García Linera

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, en una conferencia de prensa el lunes indicó que el daño económico a Bolivia por el caso conocido como los Papeles de Panamá se aproxima a los 1.000 millones de dólares.

“Papeles de Panamá ha significado una pérdida para Bolivia de varios centenares de millones de dólares, posiblemente alrededor de mil millones de dólares”, explicó García Linera, quien relacionó este caso como la continuación de la época de la privatización que se gestó en gobiernos neoliberales.

Después indicó que entre los principales involucrados están el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y el empresario y expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic.

“Samuel Doria Medina ha hecho mucho daño a Bolivia. No hay cómo esconder y con papeles, no porque dice el vicepresidente, no porque le cae mal, con documentos se va a demostrar en las siguientes horas lo que Samuel Doria Medina le robó a los bolivianos”, dijo el mandatario.

Los Papeles de Panamá, es el nombre de una investigación periodística internacional a los documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los mayores del mundo en creación de sociedades opacas para evadir impuestos en diferentes países del planeta.

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa Plurinacional creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público. La comisión está presidida por el diputado Manuel Canelas (MAS).

LA PAZ/Fides