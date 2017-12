Las farmacias que cerraron en el país tendrán una multa de 500 bolivianos

La jefa de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Aleyda Camacho, informó hoy que las farmacias que cerraron serán sancionadas económicamente porque con un monto de 500 bolivianos, pues el cierre que protagonizaron en esta jornada como apoyo al paro médico sería un atentado contra la salud.

“Farmacia que permanezca cerrada, dice el manual del Sistema de Vigilancia y Control, que será sancionada con una multa, todo cierre tiene que ser comunicado, nosotros no hemos tenido comunicación oficial, no estamos pintados, existimos como autoridades, no se nos ha comunicado tal cierre (…) son sanciones por infracción al inciso P, de 500 bolivianos, eso por interferir la labor de atención, el trabajo de inspección”, sostuvo.

En criterio de la funcionaria esta medida no es “muy adecuada” pues no se puede privar al paciente ni a la población de medicamentos, es más, dijo que hay pacientes que viven con medicamentos.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EECH