Un Senador del MAS se pelea con la Iglesia; insiste en convertir un colegio en centro comercial

El senador orureño del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelino Arancibia, se ha declarado en pelea frontal con la Iglesia católica en Oruro e insiste en convertir los predios de la Unidad Educativa “Virgen del mar”, dependiente del sistema de Fe y Alegría, en un centro comercial.

El legislador, quien es a su vez es secretario ejecutivo de los gremiales en Oruro, pretende sacar provecho de la donación que le hacen los supuestos dueños de esos predios, a la cabeza del señor Sabino Guzmán Mendoza, y convencido de que tiene la razón, reitera el discurso que Guzmán ha manejado, “que la Iglesia nunca ha tenido papeles”.

“En la brigada se lo ha dicho a sus dos asesores, pero ustedes no tiene ningún derecho acá, no tiene ni documentos, claro hay demandas donde han perdido ellos, dónde está la monjita que tiene mandamiento de apremio, dónde está ella, porqué a falsificado la firma, donde está la inscripción de Derechos Reales, no los tienen”, dijo según un reporte de radio Fides Oruro.

Arancibia develó también su profundo rencor hacia la Iglesia a quienes acusa de querer apropiarse de bienes ajenos desde hace años.

“El problema y no solamente acá, tiene a nivel departamental y a nivel nacional, tiene sus problemas, antes la Iglesia era la última palabra, tenía que hacer caso pero no por eso van a hacer lo que les da la gana”, sostuvo.

Fue tajante al señalar que no perderán esta oportunidad de tener un nuevo terreno, pretende cambiar las aulas por una actividad comercial.

“Yo estoy esperando a que me demuestren su derecho de propiedad, yo sé que nunca lo van a tener y si no lo tienen nosotros vamos a hacer un proyecto, estamos elaborando un proyecto para buscar una construcción, ya sea para la Federación o para toda la familia gremial Orureña”, indicó.

ORURO/Fides

GMR-JSM