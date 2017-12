Emergencia del Hospital Viedma en Cochabamba colapsa

Debido al paro médico que se vive en el país, la unidad de Emergencias del hospital Viedma de Cochabamba colapsó y rebasó su capacidad de atención de pacientes, el lugar que tiene espacio para atender a 14 personas hoy cuenta con 32 que llegaron en busca de atención.

El jefe de guardia y cirujano de Emergencias, Ronald Quinteros, se quejó por las malas condiciones en las que están atendiendo a los enfermos que llegan, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

Explicó que por la falta de espacio y de camillas los pacientes deben compartir un cubículo que es sólo para una persona, por otro lado les faltan sillas de ruedas y camas en terapia intensiva, por eso piden al gobierno que atienda sus demandas y mejore la calidad de salud en el país

“Lo ideal es atender el número de pacientes con los cubículos necesarios y los especialistas, mucha gente, ésta emergencia está capacitada para 14 camillas y ahora hay 32 pacientes, entonces pueden, algunos pacientes, ser mal atendidos por el número de pacientes por la demanda, que es así, entonces podemos descuidar a un paciente para atender bien a otro paciente cuando debería atenderse a todos los pacientes en las mismas condiciones”, sostuvo.

Además dijo que no cuentan con los equipos suficientes. “Como vemos aquí en la segunda camilla tendríamos que tener ventiladores de volumen para poder asistir a estos pacientes que están intubados, sin embargo la ventilación es manual, por el interno, el residente, mediante una bolsa de ambú, ahorita necesitamos dos camas libres en terapia intensiva y desde ayer no hay camas libres en terapia intensiva, el espacio físico es pequeño y no hay las condiciones”, acotó.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EECH