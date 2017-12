Médicos bolivianos en Argentina protestan en el Consulado y apoyan el paro de su sector

Al menos medio centenar de médicos boliviano en Buenos Aires, Argentina, llegaron hasta el consulado de Bolivia y protestaron en las puertas contra las normas que aprobó el Gobierno y en apoyó al paro y movilizaciones de los galenos del país que hoy cumple 28 días.

Uno de los galenos cuestionó la deplorable situación del sistema de salud en el país. “El sistema de salud es deplorable, sigue en las mismas condiciones, pero la culpa es de nosotros, nosotros con este movimiento que se están haciendo en nuestro país, hemos visto que están ambuceando a un paciente que necesita una respirador en un hospital supuestamente de tercer nivel, eso no es culpa de nosotros”, dijo.

Además, aclaró que no faltará un “oportunista” que gracias a estas leyes “va querer sacarnos dinero a nosotros, eso no lo ha previsto el Movimiento Al Socialismo, eso no lo ha previsto el Gobierno, es por eso que jamás vamos a permitir que se nos criminalice cuando la profesión más noble es la profesión médica”.

El grupo de profesionales arengaban estribillos como: “Pueblo escucha, únete a la lucha”, “pueblo escucha, únete a la lucha”. También portaban banderas y carteles mediante los cuales manifestaba su rechazo al decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y al artículo 205 del Código del Sistema Penal, con otras pancartas pedían la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero.

LA PAZ/Fides

GMR