Ministra de Salud califica de chantaje decisión de traumatólogos de no participar en el Dakar

La ministra de Salud, Ariana Campero, calificó hoy de chantaje la determinación de la Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología de no participar con ninguna atención en el Dakar previsto para enero del próximo año, es más dijo que la institución debe pedir cuentas a sus dirigentes y ratificó que las norma que se aprobaron se mantendrán.

“En este caso siguen manifestando chantajes, rarificamos nuestra posición de que su dirigencia seguro no les ha informado, más de un mes el Ministerio de Salud ha citado al diálogo con 11 notas a su dirigencia y pues si no hay conformidad de ésta Sociedad o no sé si es un grupo o Sociedad de traumatología pues que pidan rendición de cuentan a su dirigencia, si no les informó la cantidad de veces citadas por el ministerio de salud y el tiempo que hemos esperado a que participen y construyan un nuevo decreto pero ahora hemos informado que el decreto supremo se mantiene”, indicó en contacto con los medios.

Campero recordó que la dirigencia médica firmó un acta de compromiso sobre el artículo 205 de la Ley del Código del Sistema Penal sobre la mala praxis.

El presidente de la entidad, Alejandro Reyes, dijo ayer que como Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología tomaron una decisión unánime.

“Nosotros como Sociedad tenemos una decisión unánime de no participar en el Dakar, de no participar con ninguna atención en el Dakar, y procederemos a no tener consultas ni en la parte pública ni en la parte privada a partir de mañana, es una decisión unánime que lo más probable sea replicado a nivel nacional”, indicó el médico.

LA PAZ/Fides

GMR