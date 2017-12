Real Pari el quinto equipo cruceño en la Liga

Llanto, alegría, gritos, fue la característica del plantel de Royal Pari, de Santa Cruz. El equipo que se coronó campeón de la Copa Simón Bolívar con lo que alcanzó el ascenso directo al fútbol profesional. El objetivo fue cumplido después de vencer sin discusión a Deportivo Kala, de Oruro al que liquidó por un amplio marcador (6-2). El partido se jugó en el estadio Patria, de Sucre donde hubo muchos hinchas de ambos elencos.

Los abrazos no se dejaron esperar, los jugadores del nuevo campeón no se guardaron nada, la fiesta se había desatado, cada uno celebraba a su manera pero todos estaban felices, el siguiente año jugarán en el torneo profesional, ese propósito fueron buscando desde que se inició el campeonato de la Asociación Nacional de Fútbol.

Al otro lado de la vereda todo era tristeza, los jugadores no daban crédito al mal momento, menos al juego que habían propuesto que finalmente no les alcanzó para revertir el marcador que sufrían desde la primera etapa, se fueron a casa con las manos vacías y la rabia contenida, no fue la noche del equipo orureño que dejó escapar el ascenso el pasado fin de semana cuando no pudo ganar en casa y ahora deberá esperar un siguiente campeonato para poder llegar nuevamente a las finales.

El choque entre el equipo orureño y cruceño fue el tercero de la fase final, en los dos primeros el resultado terminó empatado 1 a 1 tanto en Santa Cruz como en Oruro lo que obligó a que se recurra a un tercer cotejo del que se adueñó Pari sin discusión, apeló al contragolpe y fue letal a la hora del ataque ante una defensa que estaba más metida en otro rumbo.

Los goles para el elenco cruceño comenzaron a llegar desde el minuto 12 cuando el jugador del equipo orureño Diego Cuellar en su intento de despejar la pelota de cabeza la envía a su arco, ese tanto en contra deja mal parada al equipo de Kala que no puede reponerse, la defensa estaba hecha un manojo de nervios, ese momento fue bien aprovechado por los rivales.

A los 28 minutos del cotejo Royal Pari una vez más ataca y convierte, Francisco Isita fue el autor de la conquista tras un pase como con la mano del experimentado jugador Darwin Ríos, el primero con un frentazo directo al arco decretó el 2 a 0.

Tres minutos después (a los 31´) el jugador Ríos se abre espacio tras un pase al sector de peligro y anota el 3 a 0, ya era una goleada inesperada para el cuerpo técnico quienes ordenan cambios para darle fuerza a la plantilla, pero nada era posible para el plantel de Oruro que no pudo pararse en el campo de juego.

Regis de Souza, jugador de Deportivo Kala no se rinde, era el más experimentado del plantel se pone la mochila pesada corre y no duda en rematar para decretar el 3-1, el jugador encuentra espacios y con un remate fuerte y rasante descuenta el marcador en el minuto 39.

A dos minutos para que finalice la primera etapa de juego (43) una vez más Ríos convierte un gol de buena factura con lo que finaliza el primer tiempo a favor de Royal Pari 4-1, el resultado era contundente, pero faltaba 45 minutos más de juego en el que quiso revertir el elenco de Oruro, pero no encontró los espacios hasta el minuto

Regis de Souza, de Deportivo Kala anota el 4 a 2 mediante la vía del penal (63´), el jugador remata sólo como él sabe, fuerte y sin dudar. A los 85 minutos otro error defensivo del elenco orureño permite que Martín Palavicini ingrese con peligro y pasa la pelota para Isita quien la envía al fondo del arco, ese gol ya era el sello de la plantilla cruceña, el ascenso estaba asegurado.

Palavicini se da el gusto de convertir el sexto gol para el plantel cruceño a los 93´, la fiesta se desata y a recibir la Copa de campeones, la algarabía no era para menos el equipo consigue el ascenso de categoría.

SUCRE/APG