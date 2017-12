Traumatólogos paceños no participarán en el Dakar y dejan las consultas públicas y privadas

Ante la falta de predisposición del Gobierno para solucionar el conflicto médico y de los profesionales en salud, la Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología decidió en las últimas horas no participar con ninguna atención en el Dakar previsto para enero del próximo año, además dejarán de atender en consultas tanto en la parte pública como privada.

La determinación fue asumida de manera unánime por los miembros de la Sociedad según informó el presidente de la entidad, Alejandro Reyes, en un video que fue publicado en la página del Colegio Médico en Facebook.

“Nosotros como Sociedad tenemos una decisión unánime de no participar en el Dakar, de no participar con ninguna atención en el Dakar, y procederemos a no tener consultas ni en la parte pública ni en la parte privada a partir de mañana, es una decisión unánime que lo más probable sea replicado a nivel nacional”, indicó el médico.

Además dijo que entidad está muy preocupada por el problema que ahora ocasiona el paro médico. También solicitan “al Presidente de la República tenga la gentileza de oír lo que se le está proponiendo en este caso”, indicó.

Los galenos concluyen el anuncio con el estribillo: “dignidad profesional”, “dignidad profesional”.

Los médicos del país realizan un paro por tres semanas en contra la creación de la Autoridad de Fiscalización y el artículo 205 de la Ley del Código del Sistema Penal que penaliza la mala praxis. Al paro se suman las protestas callejeras y las huelgas de hambre que en algunos casos hoy ingresan a su tercer día.

LA PAZ/Fides

GMR