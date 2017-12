Perú: Kuczynski evitó su destitución pero estalló la crisis interna, renunció un ministro

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aceptó el viernes la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío, la primera baja en el gabinete tras superar el pedido de destitución planteado por la oposición en el Congreso.

Basombrío acudió a la casa del mandatario para reiterar su renuncia al cargo, presentada la semana pasada cuando se conoció que una empresa de Kuczynski había dado asesoría financiera a la brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, por la cual cobró dividendos.

El ministro del Interior informó, en su cuenta de Twitter, que la renuncia fue aceptada el viernes y que la transferencia se realizará después de las fiestas de fin de año.

Basombrío es uno de los ministros que le propuso a Kuczynski renunciar al cargo, a raíz del contrato firmado con Odebrecht cuando era ministro del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

De acuerdo con la información publicada por este periódico, otros cuatro integrantes del gabinete estaban convencidos de que Kuczynski no podía mantenerse en el cargo por presuntamente haber mentido sobre su relación con Odebrecht.

No obstante, en su defensa ante el Parlamento, el jefe de Estado insistió en que su empresa Westfield Capital era gestionada por su ex socio Gerardo Sepúlveda cuando firmó contrato con la constructora brasileña y que él no supo de ese acuerdo hasta ahora.

La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, dijo hoy a los periodistas que “el presidente seguramente va a hacer un anuncio en los próximos días” sobre otros cambios en el gabinete ministerial, ante la división que generó la crisis por el pedido de destitución.

“Como ministros siempre tenemos la carta de renuncia en la mano”, agregó Choquehuanca al ser consultada sobre si conoce de otras renuncias al Ejecutivo.

La destitución de Kuczynski fracasó en el Parlamento por los 21 votos de abstención emitidos, entre otros, por diez legisladores de la mayoría opositora Fuerza Popular encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori.

La actitud de este grupo de legisladores ha sido considerada una traición por su partido y el portavoz de la bancada, Héctor Becerril, les ha recomendado que renuncien.

